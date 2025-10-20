Ft
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bocsánatkérés Gróf Dávid Újpest kiállítás Ferencváros NB I FTC

Megszólalt a Fradi kiállított kapusa: így reagált arra, hogy fellökte a labdaszedőt

2025. október 20. 07:17

Utólag elnézést kért védhetetlen tettéért Gróf Dávid, aki ezt akár személyesen is megtenné. A Fradi kapujába kényszerből beálló Varga Barnabás közben nem várt helyről kapott sajátos dicséretet.

2025. október 20. 07:17
null

Az FTC hivatalos oldalán szólalt meg röviddel az Újpest elleni derbi lefújása után Gróf Dávid, aki a végjátékban azonnali piros lapot kapott egy labdaszedő durva fellökéséért. A Fradi kapujában a Dibusz Dénest egyébként remekül helyettesítő, több fontos védést is bemutató hálóőr tette után bocsánatot kért.

Gróf Dávid a Fradi kapujában
Teljes joggal villant a piros Gróf Dávidnak a Fradi kapujában / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 A 36 éves labdarúgó utólag így fogalmazott:

„Nagyon sajnálom, ami történt. 

Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát, és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem.

Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom, és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom se hasonló eset miatt. Mindketten tudjuk, hogy mi történt, és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól.” 

 

Újpest–Fradi: már megint egy kapus került a középpontba

Az újpesti játékosok közül egyébként már többen is kárpótolták a labdaszedő fiút az őt ért sérelemért, így hasonló tündérmese látszik körvonalazódni, mint amikor anno egy másik kapus, az akkor még 

a Diósgyőrben védő Senkó Zsombor emlékezetes módon kivédte egy MTK-szurkoló kisfiú születésnapi rávezetését. 

Az egyedüli, ami ebben az egész felesleges és méltatlan sztoriban mosolyt csalhat az arcokra, Szappanos Péter vicces reagáló posztja volt. A nemzeti csapat kapusa a maga sajátos módján dicsérte meg válogatottbeli társát, a kapuba Gróf kiállítása után kényszerűségből beálló Varga Barnabást:

Mi melóm van ebben...

– írta Szappanos a közösségi oldalán.

(Nyitókép: MTI/Purger Tamás)

