Megszólalt a Fradi kiállított kapusa: így reagált arra, hogy fellökte a labdaszedőt

Elképesztő kiállítás az Újpest–Fradin: Gróf felöklelte a labdaszedőt, Varga Barnabásnak kellett beállnia a kapuba (VIDEÓ)
Ritka sportszerűtlen megmozdulás, azonnal villant a piros.
Utólag elnézést kért védhetetlen tettéért Gróf Dávid, aki ezt akár személyesen is megtenné. A Fradi kapujába kényszerből beálló Varga Barnabás közben nem várt helyről kapott sajátos dicséretet.
Az FTC hivatalos oldalán szólalt meg röviddel az Újpest elleni derbi lefújása után Gróf Dávid, aki a végjátékban azonnali piros lapot kapott egy labdaszedő durva fellökéséért. A Fradi kapujában a Dibusz Dénest egyébként remekül helyettesítő, több fontos védést is bemutató hálóőr tette után bocsánatot kért.
Ezt is ajánljuk a témában
Ritka sportszerűtlen megmozdulás, azonnal villant a piros.
A 36 éves labdarúgó utólag így fogalmazott:
„Nagyon sajnálom, ami történt.
Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát, és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem.
Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom, és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom se hasonló eset miatt. Mindketten tudjuk, hogy mi történt, és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól.”
Az újpesti játékosok közül egyébként már többen is kárpótolták a labdaszedő fiút az őt ért sérelemért, így hasonló tündérmese látszik körvonalazódni, mint amikor anno egy másik kapus, az akkor még
a Diósgyőrben védő Senkó Zsombor emlékezetes módon kivédte egy MTK-szurkoló kisfiú születésnapi rávezetését.
Ezt is ajánljuk a témában
Az NBII-es csapat kapusa azt mondta, egy olyan ereklyét szeretne szerezni a fiúnak, ami nem lóg mindenki falán.
Az egyedüli, ami ebben az egész felesleges és méltatlan sztoriban mosolyt csalhat az arcokra, Szappanos Péter vicces reagáló posztja volt. A nemzeti csapat kapusa a maga sajátos módján dicsérte meg válogatottbeli társát, a kapuba Gróf kiállítása után kényszerűségből beálló Varga Barnabást:
Mi melóm van ebben...
– írta Szappanos a közösségi oldalán.
(Nyitókép: MTI/Purger Tamás)