Sztárok karácsonyra – Orbán Viktor brillírozott a szegedi színpadon (GALÉRIA)

Ennyit arról, hogy előre megírt kérdéseket kapnak a Lázárinfón – egy ellenzéki kérdezte a szegedi színpadon Orbán Viktort (VIDEÓ)
Tisztességes válaszokat kapott az ellenséges kérdéseire a vélhetően tiszás szavazó.
Az alföldi város adott otthont az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésnek.
Ahogy arról beszámoltunk, az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésnek adott otthont a szegedi Pick Aréna, ahol rendhagyó Lázárinfóra került sor. A népszerű sztárfellépők mellett Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter közös beszélgetését láthatták a nézők, akik teljesen megtöltötték a minden igényt kielégítő, modern sportcsarnokot.
Tömött sorokban álltak a kérdezők, de a kormányfő ezúttal is állta a sarat, az ellenséges ellenzéki kérdésekre is természetesen válaszolt.
A kormányfő Lázár Jánossal közös beszélgetésen vett részt a szegedi Pick Arénában. A kormányfő kijelentette, úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a hadikölcsönt.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán