Sztárok karácsonyra – Orbán Viktor brillírozott a szegedi színpadon (GALÉRIA)

Ahogy arról beszámoltunk, az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésnek adott otthont a szegedi Pick Aréna, ahol rendhagyó Lázárinfóra került sor. A népszerű sztárfellépők mellett Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter közös beszélgetését láthatták a nézők, akik teljesen megtöltötték a minden igényt kielégítő, modern sportcsarnokot.