DPK Szeged Orbán Viktor

Sztárok karácsonyra – Orbán Viktor brillírozott a szegedi színpadon (GALÉRIA)

2025. december 20. 15:55

Az alföldi város adott otthont az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésnek.

2025. december 20. 15:55
null

Ahogy arról beszámoltunk, az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésnek adott otthont a szegedi Pick Aréna, ahol rendhagyó Lázárinfóra került sor. A népszerű sztárfellépők mellett Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter közös beszélgetését láthatták a nézők, akik teljesen megtöltötték a minden igényt kielégítő, modern sportcsarnokot.

Az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlés – Lázárinfó Szegeden

Az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlés – Lázárinfó Szegeden

Tömött sorokban álltak a kérdezők, de a kormányfő ezúttal is állta a sarat, az ellenséges ellenzéki kérdésekre is természetesen válaszolt.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
johannluipigus
2025. december 20. 16:05
Azt már megszoktuk miniszterelnök urunktól, hogy férfiasan állja a sarat. Na jó, erre nem.mindenki képes. Vannak olyan magukat jól álcázó pszichopaták, akik csak kigyúrt állat testőrök (leánykori nevükön önkéntesek) gyűrűjében mernek előre megbeszélt kérdésekre válaszolni..
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!