Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból

Az orosz-ukrán háború lezárására tett erőfeszítések terén egyre jobban távolodik egymástól az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió vezetése. Míg Washington és Moszkva külön tárgyalásokat kezdett a konfliktus lezárására, addig Brüsszel továbbra is kitart Zelenszkij támogatása és a háború folytatása mellett. Azonban nem csak ezen a téren távolodtak az álláspontok a két hatalom között. Az új Trump-adminisztráció a bevándorlás terén is szöges ellentétben van az Unióval, de gazdasági téren sincs bizalom Amerikában Európa kapcsán. Ebben az új helyzetben keres szövetségeseket az Unión belül az USA és pár országgal tervez is szorosabb kapcsolatot fenntartani. Ennek hátterét vitattuk meg a Mestertervben.

A bevezetőben említettek az új Amerikai Nemzetbiztonsági Stratégiában olvashatóak. Ebben az áll, hogy