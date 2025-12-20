Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mátyás freund tamás akadémia könyvtár

„Életem legszebb négy napja volt” – A nyugdíj-megtakarításukat áldozták fel, hogy megmentsék a nemzet kincseit

2025. december 20. 15:07

Rozsondai Marianne és Béla nem habozott: a régóta őrizgetett pénzükből megvásároltak egy felbecsülhetetlen értékű magángyűjteményt, hogy aztán azonnal tovább is adják.

2025. december 20. 15:07
null
Farkas Anita

„Itt ül mellettünk egy házaspár, amelynek mindkét tagja a tudománynak szentelte az életét, és most jelentős összegért előre megfontolt szándékkal megvásároltak egy jelentős magángyűjteményt, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának és könyvtárának születésnapi ajándékul adják. Ebben a nemes gesztusban pedig sokkal többet kell látnunk puszta jótékonyságnál. Meg kell éreznünk benne Széchenyi és társai az egyéni boldogulást a közjó szolgálatába állító erkölcsi örökségét, még nagyobb távlatban pedig azt az Akadémia és a nemzet közötti különleges kapcsolatot, amelynek nyomai szerencsére még ma is tetten érhetők” – e szavakkal köszöntötte Freund Tamás Rozsondai Marianne-t és Rozsondai Bélát. Abból a valóban kivételes alkalomból, hogy a nemzetközi hírű könyvtörténész és művelődés- történész házaspár az intézménynek adományozott egy 64 kötetből álló, kivételes értékű ősnyomtatvány-gyűjteményt, olyan elődökhöz csatlakozva ezzel, mint Teleki József vagy Vigyázó Sándor. 

Fotó: MTI/Hatházi Tamás

„Jószágomnak egy évi jövedelme” 

A Magyar Tudományos Akadémia és könyvtárának – utóbbi teljes nevén Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ – története ugyanis a kezdetek óta összefonódik a mecénások, tudósok és gyűjtők nagylelkűségével. Ők mindannyian a gróf Széchenyi István lovaskapitány kijelölte utat követték, aki a jól ismert történet szerint éppen kétszáz esztendeje, 1825. november 3-án, az országgyűlés alsótáblai ülésén e mondatok kíséretében ajánlotta fel birtokai egyéves jövedelmét – mintegy hatvanezer forintot – a Magyar Tudós Társaság megalapítása céljából: „Nekem itt szavam nincs. Nem vagyok tagja a követek házának. De birtokos vagyok; és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom reá.” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron
Szent Ágostonnak a szentháromságról írott művének címlapja 16. és 17. századi tulajdonosi bejegyzésekkel, Basel, 1489
Fotó: MTA KIK/Láng Klára
Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 20. 15:58
Le a kalappal elottuk !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!