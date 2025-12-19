Itt a nap legjobb híre: visszatéréséről beszélt a Ferencváros válogatott játékosa!

Micsoda örömhír: megszületett Bíró Blanka és Böde Dániel első közös gyermeke!
Ami a legfontosabb: az édesanya és a baba is jól vannak.
Visszatéréséről beszélt az FTC és a magyar női kézilabda-válogatott kapusa, aki júliusban adott életet első gyermekének. Böde-Bíró Blanka már elkezdte az egyéni edzéseket, nemsokára pedig a Fradihoz is csatlakozik.
Júliusban adott életet a labdarúgó NB I-ben szereplő Paks csatárával, Böde Dániellel közös gyermekének Böde-Bíró Blanka. Bő négy hónappal később az FTC-Rail Cargo Hungaria kézilabdakapusa újra edzésbe állt – többek között erről is beszélt a fradi.hu-nak adott interjúban.
„Jólesett a mozgás, azzal nincs gond, csak hát…” – kezdte Böde-Bíró a munkába állásról. – Talán a legjobb szó, hogy türelmetlen vagyok. Korábban a körülöttem lévőkön úgy láttam, hogy tök simán visszajöttek a szülés után, nekem ugyanakkor – pláne ahhoz képest, hogy a várandósság alatt szinte végig tudtam edzeni – nem teljesen zökkenőmentes. De persze, tudom, sokan elmondták már, hogy minden ember és minden test más. Többet kell nyújtanom, mint előtte, az biztos, mert kicsit kötöttebb vagyok.
Az erő jött vissza gyorsabban, csak most a kapuban érzem, hogy miben van lemaradásom – igaz, napról napra kevesebb.
Hiányzott a terhelés, bár otthon nem nagyon volt időm gondolkodni még úgy sem, hogy mióta edzhetek már, nagyon szépen beállt a napirend. Sokat segített, hogy délelőttönként tudtam edzeni, amíg Dávid aludt a babakocsiban, úgyhogy nagy partner volt ebben. De tényleg így is általában azon kapom magam, hogy már megint hét óra van, amikor kezdődik az esti fürdés, már megint elment egy nap. Egy szavam se lehet, mert jó alvó, hagyja anyát is aludni, akár még hét-nyolc órát is tudok aludni egy huzamban, és azt hiszem, erre sok anya irigykedik. Persze, van, amikor harcolni kell, vagy erősnek kellett maradni, de ezeket lezongoráztuk, és beállt minden.”
Mesélt kisfiáról is – például, hogy kézzel vagy lábbal nyúl-e a labdáért.
„Egyelőre még kézzel, de azt látom, hogy nagy a nyomás rajta a testvérei és apukája által, hogy lábbal kell majd a labdához érni, de majd meglátjuk…”
A 31 éves kapus arról is beszélt, hogyan tudják menedzselni Böde Dániellel a gyereknevelést úgy, hogy mindketten élsportolók.
„Nagyszülők sokat segítenek ebben. A fiúk is edzésre járnak, logisztikázni kell, hogy ki viszi őket, mert én sem tudtam olyan sokat menni, amikor mondjuk alvásidő volt, de mindig megoldottuk. Az biztos, hogy ha visszaállok én is, akkor olyan szabad hétvége, amikor senkinek semmi dolga, nem nagyon lesz nálunk.”
Végül azt is elárulta, mikor jöhet el ez a „visszaállás”.
„Minden tervezés alatt van, de szeretnénk, hogy amikor a csapat visszajön a világbajnokság után, akkor a lányokkal együtt elkezdhessem az edzéseket. De tényleg türelmesnek kell lennem, hogy ne siessem el a visszatérést. Erősítek, teszem, amit kell, és majd meglátjuk, az élet hogy akarja.”
