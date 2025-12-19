Itt a nap legjobb híre: visszatéréséről beszélt a Ferencváros válogatott játékosa!

Hiányzott a terhelés, bár otthon nem nagyon volt időm gondolkodni még úgy sem, hogy mióta edzhetek már, nagyon szépen beállt a napirend. Sokat segített, hogy délelőttönként tudtam edzeni, amíg Dávid aludt a babakocsiban, úgyhogy nagy partner volt ebben. De tényleg így is általában azon kapom magam, hogy már megint hét óra van, amikor kezdődik az esti fürdés, már megint elment egy nap. Egy szavam se lehet, mert jó alvó, hagyja anyát is aludni, akár még hét-nyolc órát is tudok aludni egy huzamban, és azt hiszem, erre sok anya irigykedik. Persze, van, amikor harcolni kell, vagy erősnek kellett maradni, de ezeket lezongoráztuk, és beállt minden.”

Böde-Bíró Blanka a kisfiáról

Mesélt kisfiáról is – például, hogy kézzel vagy lábbal nyúl-e a labdáért.

„Egyelőre még kézzel, de azt látom, hogy nagy a nyomás rajta a testvérei és apukája által, hogy lábbal kell majd a labdához érni, de majd meglátjuk…”

A 31 éves kapus arról is beszélt, hogyan tudják menedzselni Böde Dániellel a gyereknevelést úgy, hogy mindketten élsportolók.