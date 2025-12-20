Röpítsük vissza az országot 1975-be! Nincs mit tenni, az Ipsos kikutatta: magyarok tömegei vágynak vissza

Az is kiderül az összefoglalóból, hogy a magyar megkérdezettek 59 százaléka 1975 után született, 74 évesnél idősebbeket pedig nem is kérdeztek – a túlnyomó többség tehát még csak nem is a fiatalsága iránti nosztalgiából válaszolt úgy, ahogy.

„Mindent egybevéve a hazája esetében hogyan írná le az emberek mai életszínvonalát 1975-höz viszonyítva?” – szólt az egyik kérdés, amelyre Magyarországon 48 százalék felelte azt, hogy 1975-ben jobb volt, 16 százalék vélte úgy, hogy kábé egyforma, és összesen 23 százalék állította, hogy 2025-ben jobban élünk, mint 50 éve. Utóbbi arány a 30 vizsgált ország közül csak Franciaországban volt alacsonyabb (21 százalék), ahol viszont Jacques Chirac időszaka az összehasonlítási alap – ezzel szemben a másik posztkommunista országként megkérdezett lengyelek kétharmada a 2025-ös életszínvonalat nevezte jobbnak, és csupán 14 százalékuk voksolt 1975-re.

Mielőtt bárki is értetlenkedve kérdezné, hogy mi ezzel a probléma, hiszen a lengyelek tényleg fejlődtek, Magyarország viszont mást se csinál, mint süllyed, jöjjön egy találós kérdés:

mi az, amiből 1975-ben 568 ezer darab volt Magyarországon, 2010-ben hárommillió, 2024-ben pedig négymillió-kettőszázezer? Igen, a személygépkocsi.

Akinek hozzám hasonlóan nincsenek személyes emlékei a ’70-es évekről, az az Autó-Motor magazin egyik 1975. februári számából is megtudhatja: aki akkor befizetett egy Škoda 100-asra, annak azt ígérték, hogy (elvben) decemberig hozzájuthat az autóhoz, „a Trabant Limusine-re vonatkozó igényeket azonban csak 1980-ra igazolják vissza”. A lap decemberi számából pedig a következő 3–4 évben szállításra kerülő Wartburgokkal kapcsolatban kiderül: „azt, hogy az első napi 45 000 igénylő közül kik kapnak 1976-os és kik 1979-es sorszámot, a szerencse dönti el”. 1978-ben az átlagos várakozási idő négy év volt – képzeljük el azt a mai fiatalt, aki most befizeti az előleget egy Daciára, hogy várhatóan 2029 végén hozzájuthasson. Vagy a mai vállalkozót, aki hat évet vár egy Barkasra.