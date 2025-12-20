Ft
12. 20.
szombat
odessza ukrenergo kijev ukrajna

Teljesen szétszakadt az ukrán energetikai rendszer: a központi tájékoztatás is megszűnt

2025. december 20. 15:12

A szakértő szerint a helyi szolgáltatóké most már a felelősség.

2025. december 20. 15:12
null

Az ukrán lakosság az elmúlt napokban észrevehette, hogy az Ukrenergo országos energiaszolgáltató megszüntette a fogyasztási korlátozásokra és a tervezett áramszünetekre vonatkozó részletes, országos adatok közzétételét – írta a Kárpát Hír. 

Mihajlo Honcshar, az energetikai biztonság szakértője szerint ennek oka a régiók közötti jelentős eltérésekben keresendő. A szakértő rámutatott: bár az Ukrenergo az országos hálózat központi üzemeltetője, a tényleges áramellátási helyzet megyénként és városonként erősen eltér egymástól.

  • Kritikus területek: Odessza és Poltava megyékben továbbra is súlyos ellátási gondok vannak.
  • Deficites nagyváros: Kijev szintén az energiahiánnyal leginkább sújtott térségek közé tartozik.
  • Stabilabb területek: Ezzel szemben Nyugat-Ukrajnában lényegesen kedvezőbb a energetikai ellátás.

 

A felelősség a regionális szolgáltatókra hárul

Honcshar hangsúlyozta, hogy a jelenlegi körülmények között a regionális elosztórendszer-üzemeltetők szerepe kiemelten fontos, nem csupán a központi irányításé. A konkrét áramszüneti ütemtervek kidolgozása és közlése, valamint a helyi korlátozások végrehajtása az ő feladatuk. A fogyasztóknak ezért azt javasolják, hogy elsősorban a saját megyéjük energiaszolgáltatójának hivatalos csatornáit (weboldalát, applikációját vagy közösségi felületeit) kövessék, mivel ezek rendelkeznek a legfrissebb és legpontosabb helyi információkkal.

Nyitókép forrása: Anatolii STEPANOV / AFP

***

 

