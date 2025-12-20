Teljesen szétszakadt az ukrán energetikai rendszer: a központi tájékoztatás is megszűnt

Nem bírják tovább: utcára vonultak Odesszában az áramszünetek miatt a helyiek (VIDEÓ)
Áramellátási vészhelyzet alakult ki az egyik legnagyobb ukrajnai városban.
A szakértő szerint a helyi szolgáltatóké most már a felelősség.
Az ukrán lakosság az elmúlt napokban észrevehette, hogy az Ukrenergo országos energiaszolgáltató megszüntette a fogyasztási korlátozásokra és a tervezett áramszünetekre vonatkozó részletes, országos adatok közzétételét – írta a Kárpát Hír.
Mihajlo Honcshar, az energetikai biztonság szakértője szerint ennek oka a régiók közötti jelentős eltérésekben keresendő. A szakértő rámutatott: bár az Ukrenergo az országos hálózat központi üzemeltetője, a tényleges áramellátási helyzet megyénként és városonként erősen eltér egymástól.
Honcshar hangsúlyozta, hogy a jelenlegi körülmények között a regionális elosztórendszer-üzemeltetők szerepe kiemelten fontos, nem csupán a központi irányításé. A konkrét áramszüneti ütemtervek kidolgozása és közlése, valamint a helyi korlátozások végrehajtása az ő feladatuk. A fogyasztóknak ezért azt javasolják, hogy elsősorban a saját megyéjük energiaszolgáltatójának hivatalos csatornáit (weboldalát, applikációját vagy közösségi felületeit) kövessék, mivel ezek rendelkeznek a legfrissebb és legpontosabb helyi információkkal.
Ezt is ajánljuk a témában
Áramellátási vészhelyzet alakult ki az egyik legnagyobb ukrajnai városban.
Nyitókép forrása: Anatolii STEPANOV / AFP
***