Teljesen szétszakadt az ukrán energetikai rendszer: a központi tájékoztatás is megszűnt

Az ukrán lakosság az elmúlt napokban észrevehette, hogy az Ukrenergo országos energiaszolgáltató megszüntette a fogyasztási korlátozásokra és a tervezett áramszünetekre vonatkozó részletes, országos adatok közzétételét – írta a Kárpát Hír.

Mihajlo Honcshar, az energetikai biztonság szakértője szerint ennek oka a régiók közötti jelentős eltérésekben keresendő. A szakértő rámutatott: bár az Ukrenergo az országos hálózat központi üzemeltetője, a tényleges áramellátási helyzet megyénként és városonként erősen eltér egymástól.