Nem bírják tovább: utcára vonultak Odesszában az áramszünetek miatt a helyiek (VIDEÓ)

Utcákat zártak le csütörtökön a hosszan tartó áramkimaradások miatt tüntető helyi lakosok Odesszában – közölték az ukrán hatóságok. „Megértem az emberek indulatait. Nehéz és fárasztó, ha napokig nincs áram” – írta Oleh Kiper Odessza megyei kormányzó Telegram-oldalán. Mindemellett nyugalomra intette a lakosságot.

Mint közölte, ukrán energetikai létesítményeket ért orosz csapások okozták az áramszolgáltatás kimaradását, a helyreállítási munkálatokat pedig nehezítik a további támadások és megértést kért a jelenlegi helyzetért. A kormányzó hozzátette, hogy a hatóságok szükségszállásokat biztosítanak a rászorulóknak.