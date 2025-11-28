Ft
11. 28.
péntek
Debrecen szűcs tamás Bojan Sankovic videó Nyíregyháza Dzsudzsák Balázs NB I

Két játékos összefejelt, rasszista megnyilvánulás – parázs hangulat és sima Debrecen-győzelem az NB I keleti rangadóján

2025. november 28. 21:18

Nyert az éllovas. A Debrecen könnyedén győzte le a Nyíregyházát.

2025. november 28. 21:18
null

A Debrecen 3–0-ra nyert a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó NB I 15. fordulójának pénteki mérkőzésén. Noha a fogadóirodák szerint a forduló előtt utolsó előtti helyen álló hazaiak esélyesebbnek számítottak a győzelemre, mint az éllovas vendégek, sima DVSC-győzelmet láthattunk.

Könnyedén nyert a Debrecen
Könnyedén nyert a Debrecen (Fotó: DVSC (Debreceni Vasutas Sport Club)/Facebook)

Gyors Debrecen-gól


Szuhodovszki Soma már a hatodik perc elején vezetést szerzett a vendégeknek. Pár perccel később aztán a nyíregyházi Bojan Szankovics összefejelt a debreceni Szűcs Tamással. Előbbinek felrepedt a szemöldöke, de kötéssel a fején folytatni tudta a játékot. Szűcs viszont láthatóan egy pillanatra elvesztette az eszméletét, és utána sem volt jól, egyértelműen le kellett cserélni, végül hordágyon vitték le – a bajt csapattársa, Dzsudzsák Balázs is azonnal jelezte. VIDEÓ ITT!

Miután folytatódott a játék, nem sokkal később a vendégek megduplázták az előnyüket, méghozzá úgy, hogy a góljuk pillanatában emberhátrányban voltak, mert Szűcs helyére még nem érkezett játékos. Szintén érdekesség, hogy ennél a találatnál hazai oldalról Szankovics hibázott hatalmasat, aki valószínűleg nem volt jól, és ezért nem sokkal később ő is lejött a pályáról.

 


Végig érezhető volt a feszültség a mérkőzésen. Az első játékrész hajrájában Amos Yougának akadt nézeteltérése a hazai szurkolókkal, amiért lassan ment oda a bedobás elvégzéséhez. Itt a lelátóról rasszista jelzőkkel illették őt.

A szünetben Szűcs Tamással kapcsolatban friss információk érkeztek: 

erős agyrázkódást szenvedett, a történtekből semmire sem emlékszik és bevitték a kórházba. 

A szünet után a Nyíregyháza alakított ki több helyzetet, de a 82. percben a Debrecen Kocsis Dominik góljával lezárta a mérkőzést.

A DVSC 15 év után nyert ismét Nyíregyházán, 2010. április 20-án ugyancsak 3–0-ra diadalmaskodott.

A Debrecen előnye jelenleg négy pont a tabella élén. A nyírségiek maradtak a 11., kieső helyen.

Labdarúgó NB I
15. forduló
Nyíregyháza Spartacus–Debreceni VSC 0–3 (Szuhodovszki 6., Gordics 21., Kocsis D. 82.)

Szombaton
12.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
14.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
16.15: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Vasárnap
13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA, archív

