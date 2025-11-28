Két játékos összefejelt, rasszista megnyilvánulás – parázs hangulat és sima Debrecen-győzelem az NB I keleti rangadóján

A Debrecen 3–0-ra nyert a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó NB I 15. fordulójának pénteki mérkőzésén. Noha a fogadóirodák szerint a forduló előtt utolsó előtti helyen álló hazaiak esélyesebbnek számítottak a győzelemre, mint az éllovas vendégek, sima DVSC-győzelmet láthattunk.

Könnyedén nyert a Debrecen (Fotó: DVSC (Debreceni Vasutas Sport Club)/Facebook)

Gyors Debrecen-gól



Szuhodovszki Soma már a hatodik perc elején vezetést szerzett a vendégeknek. Pár perccel később aztán a nyíregyházi Bojan Szankovics összefejelt a debreceni Szűcs Tamással. Előbbinek felrepedt a szemöldöke, de kötéssel a fején folytatni tudta a játékot. Szűcs viszont láthatóan egy pillanatra elvesztette az eszméletét, és utána sem volt jól, egyértelműen le kellett cserélni, végül hordágyon vitték le – a bajt csapattársa, Dzsudzsák Balázs is azonnal jelezte. VIDEÓ ITT!