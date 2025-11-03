Dzsudzsák Balázst csendre intette egy fiatal – de van ennél nagyobb sztori is Debrecenben

Ezt Szijjártó Péter sem hagyta szó nélkül: Több tízezren voltunk így ezzel
„Egyetlen sportoló sem tehető felelőssé a politikai vezetők döntéseiért!”
A DVSC szerint a Honvéd játékosa tiszteletlen volt a hamarosan 39 esztendős válogatottsági rekorderrel szemben. Dzsudzsák Balázs és klubja ugyanakkor túl van már a múlt heti eseten és kupabúcsún, olyannyira, hogy a Loki átvette a vezetést az NB I-ben – és akkor a gazdag angol befektetőjelöltekről még nem is beszéltünk.
Indulatosan ért véget múlt héten a DVSC–Honvéd Magyar Kupa-mérkőzés, és nem csupán azért, mert a vendégek a hosszabbítás végén szerzett góllal 2–1-re nyertek és kiejtették az esélyesebb Debrecent, hanem a győztes gólt szerző Zuigéber Ákos összeszólalkozott Dzsudzsák Balázzsal. A hazaiak szerint a kispestiek 22 éves játékosa tiszteletlen volt a hamarosan 39 esztendős válogatottsági rekorderrel szemben, és egy szabálytalanság után azt mondta neki: „Mit pofázol?”
A Magyar Nemzet a helyi haon.hu értesüléseire hivatkozva azt írta, kisebb csetepaté is kialakulhatott volna a lefújást követően, miután a fővárosiak egyik stábtagja ódaszolt valamit a hazai cserepadnak, de végül mindenki lenyugodott.
Olyannyira, hogy vasárnap a Debreceni VSC 2–1-es győzelmet aratott a Zalaegerszeg felett a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában, és ezzel a sikerrel
Az sem titok, hogy a Loki iránt új befektető érdeklődik. Ahogy azt a Mandiner is megírta, az említett Honvéd elleni MK-összecsapást a helyszínen tekintették meg a League One-ban, azaz az angol harmadosztályban listavezető Stockport County képviselői, élen a lelátón lencsevégre kapott Simon Wilson ügyvezető igazgatóval.
A tárgyalások tényét a Világgazdaságnak a debreceniek sajtófőnöke, Tóth Csaba Zsolt is megerősítette. Ezek eredményéről annyit közölt, hogy tudomása szerint a folyamatban lévő akvizíció kapcsán érdemi bejelentés egyelőre nem várható.
A VG kiemeli: az új befektetők javára írható többek között az is, hogy angliai klubjuk Manchester melletti otthonában erősen támaszkodnak a helyi játékosokra, ami fontos lehet a hasonló értékek mentén építkező DVSC számára is.
A portál megjegyzi, információik szerint az angol jelölt tőkeerejét jól jellemzi, hogy
a tulajdonában lévő Stockport költségvese nagyobb, mint a magyar első osztályban szereplő futballkluboké együttesen.
Dzsudzsákék legközelebb november 9-én, vasárnap lépnek pályára az NB I-ben a hatodik helyezett MTK Budapest vendégeként.
Ha létrejön a megállapodás, izgalmas időszak következhet a cívisvárosban.