Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Debrecen DVSC Dzsudzsák Balázs

Dzsudzsák Balázst csendre intette egy fiatal – de van ennél nagyobb sztori is Debrecenben

2025. november 03. 10:38

A DVSC szerint a Honvéd játékosa tiszteletlen volt a hamarosan 39 esztendős válogatottsági rekorderrel szemben. Dzsudzsák Balázs és klubja ugyanakkor túl van már a múlt heti eseten és kupabúcsún, olyannyira, hogy a Loki átvette a vezetést az NB I-ben – és akkor a gazdag angol befektetőjelöltekről még nem is beszéltünk.

2025. november 03. 10:38
null

Indulatosan ért véget múlt héten a DVSC–Honvéd Magyar Kupa-mérkőzés, és nem csupán azért, mert a vendégek a hosszabbítás végén szerzett góllal 2–1-re nyertek és kiejtették az esélyesebb Debrecent, hanem a győztes gólt szerző Zuigéber Ákos összeszólalkozott Dzsudzsák Balázzsal. A hazaiak szerint a kispestiek 22 éves játékosa tiszteletlen volt a hamarosan 39 esztendős válogatottsági rekorderrel szemben, és egy szabálytalanság után azt mondta neki: „Mit pofázol?” 

DZSUDZSÁK Balázs, DVSC, Budapest Honvéd, Zuigéber Ákos
Dzsudzsák Balázs vezetésével menetel a DVSC az NB I-ben

Ezt is ajánljuk a témában

Dzsudzsák Balázs és a Debrecen már nem foglalkozik az esettel

A Magyar Nemzet a helyi haon.hu értesüléseire hivatkozva azt írta, kisebb csetepaté is kialakulhatott volna a lefújást követően, miután a fővárosiak egyik stábtagja ódaszolt valamit a hazai cserepadnak, de végül mindenki lenyugodott.

Olyannyira, hogy vasárnap a Debreceni VSC 2–1-es győzelmet aratott a Zalaegerszeg felett a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában, és ezzel a sikerrel 

  • a tabella élére ugrott,
  • míg a zalaiak visszacsúsztak a kiesést jelentő 11. pozícióba.

Az sem titok, hogy a Loki iránt új befektető érdeklődik. Ahogy azt a Mandiner is megírta, az említett Honvéd elleni MK-összecsapást a helyszínen tekintették meg a League One-ban, azaz az angol harmadosztályban listavezető Stockport County képviselői, élen a lelátón lencsevégre kapott Simon Wilson ügyvezető igazgatóval. 

A tárgyalások tényét a Világgazdaságnak a debreceniek sajtófőnöke, Tóth Csaba Zsolt is megerősítette. Ezek eredményéről annyit közölt, hogy tudomása szerint a folyamatban lévő akvizíció kapcsán érdemi bejelentés egyelőre nem várható.

A VG kiemeli: az új befektetők javára írható többek között az is, hogy angliai klubjuk Manchester melletti otthonában erősen támaszkodnak a helyi játékosokra, ami fontos lehet a hasonló értékek mentén építkező DVSC számára is. 

A portál megjegyzi, információik szerint az angol jelölt tőkeerejét jól jellemzi, hogy 

a tulajdonában lévő Stockport költségvese nagyobb, mint a magyar első osztályban szereplő futballkluboké együttesen.

Dzsudzsákék legközelebb november 9-én, vasárnap lépnek pályára az NB I-ben a hatodik helyezett MTK Budapest vendégeként.

Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!