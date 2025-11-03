Dzsudzsák Balázst csendre intette egy fiatal – de van ennél nagyobb sztori is Debrecenben

Olyannyira, hogy vasárnap a Debreceni VSC 2–1-es győzelmet aratott a Zalaegerszeg felett a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójában, és ezzel a sikerrel

a tabella élére ugrott,

míg a zalaiak visszacsúsztak a kiesést jelentő 11. pozícióba.

Az sem titok, hogy a Loki iránt új befektető érdeklődik. Ahogy azt a Mandiner is megírta, az említett Honvéd elleni MK-összecsapást a helyszínen tekintették meg a League One-ban, azaz az angol harmadosztályban listavezető Stockport County képviselői, élen a lelátón lencsevégre kapott Simon Wilson ügyvezető igazgatóval.

A tárgyalások tényét a Világgazdaságnak a debreceniek sajtófőnöke, Tóth Csaba Zsolt is megerősítette. Ezek eredményéről annyit közölt, hogy tudomása szerint a folyamatban lévő akvizíció kapcsán érdemi bejelentés egyelőre nem várható.

A VG kiemeli: az új befektetők javára írható többek között az is, hogy angliai klubjuk Manchester melletti otthonában erősen támaszkodnak a helyi játékosokra, ami fontos lehet a hasonló értékek mentén építkező DVSC számára is.