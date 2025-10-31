Ezt Szijjártó Péter sem hagyta szó nélkül: Több tízezren voltunk így ezzel

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a másodosztályú Budapest Honvéd idegenben aratott 2–1-es sikerével kiverte a Magyar Kupából az NB I dobogóján álló Debrecen labdarúgócsapatát. A kispestiek a következő körben, azaz a nyolcaddöntőben a harmadik vonal Dél-Keleti csoportjában szereplő ESMTK együttesét kapták. Ami a folytatást illeti, továbbjutás esetén az egyetlen élvonalbeli párharc, a Paks–DVTK győztesével találkoznak. A piros-feketék bravúros teljesítménye mellett Szijjártó Péter sem ment el szó nélkül.

Szijjártó Péter szerint több tízezer magyar reagált Pisont Istvánhoz hasonlóan a hosszabbításban szerzett Honvéd-gól után / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A külgazdasági és külügyminiszter is a képernyő előtt izgulta végig kedvenc klubja hosszabbításba torkolló debreceni meccsét. A mindent eldöntő találatot Zuigéber Ákos szerezte a 117. percben.