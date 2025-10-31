Ezt Szijjártó Péter sem hagyta szó nélkül: Több tízezren voltunk így ezzel

Váratlan helyen landolt Szijjártó: hatalmas versenyelőnyről és egy kulcskérdésről is beszélt
A külügyminiszter az UNESCO Közgyűlésének helyszínéről jelentkezett be.
Nincs megállás, ide nekünk az oroszlánt is! – fogalmazott a Honvéd labdarúgócsapatának debreceni kupagyőzelme után a miniszter. Szijjártó Péter később, az UNESCO üzbegisztáni közgyűlésén is a sportról beszélt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a másodosztályú Budapest Honvéd idegenben aratott 2–1-es sikerével kiverte a Magyar Kupából az NB I dobogóján álló Debrecen labdarúgócsapatát. A kispestiek a következő körben, azaz a nyolcaddöntőben a harmadik vonal Dél-Keleti csoportjában szereplő ESMTK együttesét kapták. Ami a folytatást illeti, továbbjutás esetén az egyetlen élvonalbeli párharc, a Paks–DVTK győztesével találkoznak. A piros-feketék bravúros teljesítménye mellett Szijjártó Péter sem ment el szó nélkül.
A külgazdasági és külügyminiszter is a képernyő előtt izgulta végig kedvenc klubja hosszabbításba torkolló debreceni meccsét. A mindent eldöntő találatot Zuigéber Ákos szerezte a 117. percben.
Az M4 Sport a gól kapcsán megosztott egy kulisszatitkot is: a stúdióban szakértőként, a sorsolásnál pedig segítőként közreműködő Honvéd-legenda, Pisont Istvánt reakciója sokak arcára mosolyt csalt. Ezt a felvételt tette közzé Szijjártó is, aki a következő kommentet fűzte hozzá:
Voltunk ezzel így még pár tízezren! Nincs megállás, ide nekünk az oroszlánt is (mondjuk, azok mi vagyunk). Csak a Kispest!
A miniszter ugyanakkor nem sokáig ünnepelhetett:
Szijjártó Péter az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) üzbegisztáni közgyűlésén először is felszólalt az ellen, hogy a sportot napjainkban egyre gyakrabban összemossák a geopolitikával, ami szavai szerint teljességgel ellentétes a magyar gondolkodásmóddal, hiszen az éppen a béketeremtés egyik legfőbb eszköze.
„Mi hisszük, hogy a sportnak egyesítenie, s nem pedig megosztania kell a világot. Ezért az UNESCO-nak fel kell lépnie a sportban megjelenő diszkrimináció ellen. Világossá kell tennünk:
egyetlen sportoló sem tehető felelőssé a politikai vezetők döntéseiért, valamint senkit nem szabadna politikai nyilatkozatokra kényszeríteni, csak az egyéni teljesítmény lehet az alapja a kvalifikációnak”
– vélekedett.
Aláhúzta, hogy olimpiai nemzetként Magyarország számára különösen fájdalmas, hogy diszkrimináció zajlik az ötkarikás játékokon való részvétellel kapcsolatban is. „Mi, magyarok, pontosan tudjuk, miről beszélünk: a kommunista párt 1984-ben nem engedte azt, hogy a magyar sportolók részt vegyenek a Los Angeles-i olimpián (…) És nem akarjuk, hogy a mai nemzetközi sportszervezetek ezt a kommunista módszertant kövessék” – jelentette ki.
Ezért az UNESCO-ban és az ENSZ-ben is ki kell állni amellett, hogy a sport újból a béketeremtés eszköze legyen, és sürgetnünk kell a sportban megjelenő diszkrimináció megszüntetését – összegzett.
A folytatásban megerősítette, hogy a magyarok a sportot a nemzeti örökségük és identitásuk egy meghatározó részének tekintik. Ennek kapcsán pedig kiemelte, hogy Puskás Ferenc és az Aranycsapat máig mindenki számára ismert világszerte.
Közeledik Puskás Ferenc születésének századik évfordulója, és Magyarország azt javasolta az UNESCO közgyűlésének, hogy a 2026–2027-es időszak emlékév-listájára vegyék fel Puskás Ferenc születésének évfordulóját. Remélem, hogy a közgyűlés támogatni fogja ezt a javaslatunkat”
– fogalmazott.
Szijjártó Péter ezután érintette a vallási közösségek üldöztetését is, és leszögezte, hogy Magyarország büszke keresztény államként aggasztónak tartja a keresztények elleni támadásokat, amelyek nyomán a kereszténység mára a legüldözöttebb vallássá vált.
Végezetül pedig leszögezte, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, és nem teljesen irreális a harmadik világháború kitörésének lehetősége, ezért mindent meg kell tenni a béke előmozdításáért. „És azt ígérhetem önöknek, hogy Magyarország aktív támogatója lesz minden, az ENSZ keretében zajló béketeremtő kezdeményezéseknek világszerte” – nyomatékosította.
Nyitókép: MTI/KKM