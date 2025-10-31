Ft
sorsolás Paks labdarúgás Fradi Ferencváros Magyar Kupa FTC

Eldőlt: új fejezet nyílhat a Bognár–Kubatov-csatában

2025. október 31. 07:46

Jövőre újra létrejöhet az elmúlt két kiírás fináléja, a Paks és az FTC találkozója. A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének sorsolásánál ugyanakkor a paksiak jártak rosszabbul.

2025. október 31. 07:46
null

A legutóbbi két sorozat győztese, a Paksi FC hazai pályán játszik a Diósgyőrrel a labdarúgó Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, és a trófeát 24-szer megnyert Ferencváros is pályaválasztó lesz az NB II-es Aqvital FC Csákvár ellen.

Magyar Kupa, FTC, Paks, sorsolás
Magyar Kupa: az FTC NB II-es, a Paks élvonalbeli ellenfelet kapott a nyolcaddöntőben 

Magyar Kupa: egyetlen élvonalbeli párharc lesz a nyolcaddöntőben

A hét közben rendezett negyedik forduló mérkőzései után kialakult a legjobb 16 mezőnye, amelyet 

  • hét élvonalbeli, 
  • hét NB II-es és 
  • két NB III-as csapat alkot. 

Csütörtök késő este az M4 Sport stúdiójában elkészült a nyolcaddöntő párosítása: 

a kétszeres kupagyőztes Paks az egyetlen élvonalbeli párharcban lesz érdekelt, a Diósgyőrrel mérkőzik meg, míg a kupadöntős Ferencváros a Békéscsaba után újra NB II-es csapatot, az Aqvital FC Csákvárt fogadja a Groupama Arénában.

A sorsolásnál nem volt kiemelés és a párharcokban elsőként húzott gárda játszhat hazai pályán.

A nyolcaddöntő párosítása mellett a sorsoláson segédkező Pisont István közreműködésével a döntőig vezető ágakat is kisorsolták: eldőlt, 

jövőre újra létrejöhet az elmúlt két kiírás fináléja, a Paks és az FTC találkozója,

amely nemcsak a két klub, de Bognár György és Kubatov Gábor rivalizálása miatt is pikáns. 

Az első osztályú együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia, az Újpest, valamint a Debreceni VSC már nincs versenyben. A nyolcaddöntős forduló hivatalos játéknapja február 11., szerda, de a pontos időbeosztás később készül el. A továbbjutás egy meccsen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, majd – ha szükséges – a tizenegyesek döntenek. A Magyar Kupa döntőjét május 9-én rendezik a Puskás Arénában.

Magyar Kupa, a nyolcaddöntő párosítása

Budapest Honvéd (NB II)–ESMTK (NB III)

ETO FC Győr–Videoton FC Fehérvár (NB II)

FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcikai SC

Ferencváros–Aqvital FC Csákvár (NB II)

Paksi FC–Diósgyőri VTK

MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II)

Zalaegerszeg–Vasas FC (NB II)

Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II)

A negyedöntő (március 4.) párosítása:

ETO/Videoton–MTK/Kecskemét (1. negyeddöntő)
Honvéd/ESMTK–Paks/DVTK (2.)
Ajka/Kazincbarcika–Ferencváros/Csákvár (3.)
ZTE/Vasas–DEAC/Soroksár (4.)

Az elődöntő (április 22.) párosítása:

3. negyeddöntő győztese–1. negyeddöntő győztese
2. negyeddöntő győztese–4. negyeddöntő győztese

Döntő: május 9., szombat, Puskás Aréna

(MTI/ Mandiner)

Fotók: MTI/Hegedüs Róbert

