Eldőlt: új fejezet nyílhat a Bognár–Kubatov-csatában

Az első osztályú együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia, az Újpest, valamint a Debreceni VSC már nincs versenyben. A nyolcaddöntős forduló hivatalos játéknapja február 11., szerda, de a pontos időbeosztás később készül el. A továbbjutás egy meccsen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, majd – ha szükséges – a tizenegyesek döntenek. A Magyar Kupa döntőjét május 9-én rendezik a Puskás Arénában.

Magyar Kupa, a nyolcaddöntő párosítása