Megkérdezték Bognár Györgyöt Varga Barnabás nyilatkozatáról – ezt válaszolta

Nem fogta vissza magát.
A Paks edzője a városért és a labdarúgásért végzett sok éves, kiemelkedő munkájáért vehette át a rangos elismerést. A tolnaiakkal kétszeres kupagyőztes, bajnoki ezüst- és bronzérmes Bognár György a díjról, Varga Barnabás beszólásáról és Mezey Györgyről is beszélt a kitüntetés kapcsán.
Újabb rangos elismerést vehetett át Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője, akit az október 23-i nemzeti ünnepen Pro Urbe-díjjal tüntetett ki a városvezetés a helyi labdarúgásért és a városért végzett többéves, kiemelkedő munkájáért. A 63 esztendős, a tolnaiakkal kétszeres kupagyőztes, bajnoki ezüst- és bronzérmes trénert korábban megválasztották már többek között az Év edzőjének (kétszer is), valamint megkapta a magyar edzőszakma egyik legnagyobb elismerését, az Ormai László-díjat is.
A Pro Urbe-díjról a paksi képviselő-testület zárt ülésen döntött:
az elismerést azok kapják, akik meghatározó szerepet töltenek be a város gazdasági, kulturális vagy közösségi életében.
Bognár Györggyel a kitüntetés apropóján készített interjút a Paks FM, a beszélgetés során szóba került a díj mellett például Varga Barnabás legutóbbi megjegyzése, a néhai Mezey György és az idei szezon is. A paksiakkal jelenleg is az NB I élén álló tréner ismét kiemelte, hogy csak magyar játékosokkal dolgozik, ami ritkaság a hazai NB I-ben: hangsúlyozta,
ez nem hátrány, hanem büszkeség, és a közösség ereje sokszor pótolja az anyagi különbségeket.
A Ferencváros elleni rivalizálás legutóbbi, Varga Barnabás által írt fejezetére reagálva Bognár arra utalt, a válogatott csatár nyilatkozata szerinte félreérthető volt. elmondta, hogy nincs harag, de szerinte a Paks mindig sportszerűen és a saját elveihez hűen játszik. A Fradi elleni döntetlent reális eredményként értékelte, mint mondta,
nem érdemeltünk győzelmet, de ők sem.”
Emellett ismét megemlékezett a nemrég elhunyt edzőlegendáról, Mezey Györgyről, akit szakemberként és emberként is nagyra tartott, szakmai precizitása nagy hatással volt az ő edzői pályájára is. Zárásként Bognár elmondta, hogy
Paksot otthonának érzi, nem tervez váltást, a díjak mögött pedig a klub, a stáb és a játékosok közös munkája áll.
A teljes beszélgetés az alábbi videóban tekinthető meg.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt