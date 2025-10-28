Megkérdezték Bognár Györgyöt Varga Barnabás nyilatkozatáról – ezt válaszolta

Bognár Györggyel a kitüntetés apropóján készített interjút a Paks FM, a beszélgetés során szóba került a díj mellett például Varga Barnabás legutóbbi megjegyzése, a néhai Mezey György és az idei szezon is. A paksiakkal jelenleg is az NB I élén álló tréner ismét kiemelte, hogy csak magyar játékosokkal dolgozik, ami ritkaság a hazai NB I-ben: hangsúlyozta,

ez nem hátrány, hanem büszkeség, és a közösség ereje sokszor pótolja az anyagi különbségeket.

A Ferencváros elleni rivalizálás legutóbbi, Varga Barnabás által írt fejezetére reagálva Bognár arra utalt, a válogatott csatár nyilatkozata szerinte félreérthető volt. elmondta, hogy nincs harag, de szerinte a Paks mindig sportszerűen és a saját elveihez hűen játszik. A Fradi elleni döntetlent reális eredményként értékelte, mint mondta,