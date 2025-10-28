Ft
Paks Pro Urbe-díj Bognár György kitüntetés Pro Urbe

Megkérdezték Bognár Györgyöt Varga Barnabás nyilatkozatáról – ezt válaszolta

2025. október 28. 17:10

A Paks edzője a városért és a labdarúgásért végzett sok éves, kiemelkedő munkájáért vehette át a rangos elismerést. A tolnaiakkal kétszeres kupagyőztes, bajnoki ezüst- és bronzérmes Bognár György a díjról, Varga Barnabás beszólásáról és Mezey Györgyről is beszélt a kitüntetés kapcsán.

2025. október 28. 17:10
null

Újabb rangos elismerést vehetett át Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője, akit az október 23-i nemzeti ünnepen Pro Urbe-díjjal tüntetett ki a városvezetés a helyi labdarúgásért és a városért végzett többéves, kiemelkedő munkájáért. A 63 esztendős, a tolnaiakkal kétszeres kupagyőztes, bajnoki ezüst- és bronzérmes trénert korábban megválasztották már többek között az Év edzőjének (kétszer is), valamint megkapta a magyar edzőszakma egyik legnagyobb elismerését, az Ormai László-díjat is. 

NYILASI Tibor; BOGNÁR György
Bognár Györgynek az FTC örökös bajnoka, Nyilasi Tibor adja át a Magyar Kupát a Fradi legyőzése után (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Bognár György intézmény lett Pakson

A Pro Urbe-díjról a paksi képviselő-testület zárt ülésen döntött: 

az elismerést azok kapják, akik meghatározó szerepet töltenek be a város gazdasági, kulturális vagy közösségi életében.

Bognár Györggyel a kitüntetés apropóján készített interjút a Paks FM, a beszélgetés során szóba került a díj mellett például Varga Barnabás legutóbbi megjegyzése, a néhai Mezey György és az idei szezon is. A paksiakkal jelenleg is az NB I élén álló tréner ismét kiemelte, hogy csak magyar játékosokkal dolgozik, ami ritkaság a hazai NB I-ben: hangsúlyozta, 

ez nem hátrány, hanem büszkeség, és a közösség ereje sokszor pótolja az anyagi különbségeket.

A Ferencváros elleni rivalizálás legutóbbi, Varga Barnabás által írt fejezetére reagálva Bognár arra utalt, a válogatott csatár nyilatkozata szerinte félreérthető volt. elmondta, hogy nincs harag, de szerinte a Paks mindig sportszerűen és a saját elveihez hűen játszik. A Fradi elleni döntetlent reális eredményként értékelte, mint mondta, 

nem érdemeltünk győzelmet, de ők sem.”

KEANE, Robbie; BOGNÁR György
Bognár György a nagy rivális Ferencváros edzőjével, Robbie Keane-nel (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Emellett ismét megemlékezett a nemrég elhunyt edzőlegendáról, Mezey Györgyről, akit szakemberként és emberként is nagyra tartott, szakmai precizitása nagy hatással volt az ő edzői pályájára is. Zárásként Bognár elmondta, hogy 

Paksot otthonának érzi, nem tervez váltást, a díjak mögött pedig a klub, a stáb és a játékosok közös munkája áll.

 A teljes beszélgetés az alábbi videóban tekinthető meg.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

gullwing
2025. október 28. 19:00
Szépek az itthoni sikerek. De ha majd ezeket nemzetközire tudják váltani na akkor tessék örömködni.... Mert még ez nem megy.
Majdmegmondom
2025. október 28. 18:51 Szerkesztve
Hihetetlen, hogy minden egyes sporthírbe be kell rakni azt a nyomorult fradit! Csak azért a három lájkért. Tehetségtelen pöcs...
Az ajtónak támaszkodni tilos
2025. október 28. 17:21
Megérdemli. Gratula
Kétes
2025. október 28. 17:19
Gratula...
