Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Dr Mezey György Bognár György Paksi FC búcsú

„Mindenre emlékszem” – Bognár György nem érzékelte, hogy hamarosan bekövetkezik a tragédia

2025. október 08. 15:50

Mezey Györgyöt gyászolja a magyar futballtársadalom. Bognár Györgyöt megdöbbentette a mesteredző halála.

2025. október 08. 15:50
null

Mint arról mi is beszámoltunk, nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A legendás szakvezetőt a teljes magyar futballtársadalom gyászolja. A mesteredző a Paks trénere, Bognár György karrierjére is nagy hatással volt.

„Mindenre emlékszem, ami a Gyuri bácsival kapcsolatos – mondta Bognár a paksiak hivatalos honlapján.Amikor tizennyolc évesen felkerültem az MTK-hoz, ő volt az első csapat edzője, később pedig nála játszottam először az NB I-ben, majd a válogatottnál is volt edzőm. A BVSC-nél is dolgoztunk együtt, úgy is, hogy a játékosa voltam, és úgy is, hogy pályaedzője, az edzőképzéseket is végig vele csináltam. Gyakorlatilag tehát mindenre emlékszem, ami kettőnkkel kapcsolatos. Tőle tanultam a legtöbbet a futballban, olyanokat, mint hogy a labdarúgáshoz nagyban hozzátartozik a pedagógia, a szervezettség, a koncepció, a következetesség.”

Ezt is ajánljuk a témában

Bognárt arról is kérdezték, hogyan fogadta Mezey halálának hírét. 

Megdöbbentem. Találkoztam vele két és fél, három hónapja, és a beszélgetésünk során egyáltalán nem érzékeltem, hogy egy ilyen tragédia hamarosan bekövetkezik. Isten nyugosztalja Gyuri bácsit!

– felelte.

Mezey György emlékére és tiszteletére 

a magyar válogatott játékosai szombaton fekete karszalagban lépnek pályára az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn.

 

„Találkoztam néhány alkalommal Mezey Györggyel, beszélgettünk a futballról, de mély kapcsolatot nem ápoltunk egymással – mondta Marco Rossi szövetségi kapitány az elődjéről az M4 Sportnak. – Minden magyar labdarúgást kedvelő szurkoló, köztük én is, pontosan tisztában van vele, ki is volt Mezey György. Szomorú, ha valaki meghal, amit mindig nehéz kommentálni, de szeretném kifejezni a tiszteletemet iránta. Mindenki tudja, hogy legutóbb az ő irányításával jutott ki a válogatott a vb-re, még 1986-ban. De nemcsak emiatt tisztelik, hanem azért is, amit elért a pályafutása során.”

Nyitókép: paksifc.hu

Mezey György utolsó interjúja

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!