„Mindenre emlékszem” – Bognár György nem érzékelte, hogy hamarosan bekövetkezik a tragédia

Az elmúlt 50 év legsikeresebb szövetségi kapitánya – Mezey György élete képekben (GALÉRIA)
Irányításával jutott ki a magyar labdarúgó-válogatott az 1986-os világbajnokságra.
Mezey Györgyöt gyászolja a magyar futballtársadalom. Bognár Györgyöt megdöbbentette a mesteredző halála.
Mint arról mi is beszámoltunk, nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A legendás szakvezetőt a teljes magyar futballtársadalom gyászolja. A mesteredző a Paks trénere, Bognár György karrierjére is nagy hatással volt.
„Mindenre emlékszem, ami a Gyuri bácsival kapcsolatos – mondta Bognár a paksiak hivatalos honlapján. – Amikor tizennyolc évesen felkerültem az MTK-hoz, ő volt az első csapat edzője, később pedig nála játszottam először az NB I-ben, majd a válogatottnál is volt edzőm. A BVSC-nél is dolgoztunk együtt, úgy is, hogy a játékosa voltam, és úgy is, hogy pályaedzője, az edzőképzéseket is végig vele csináltam. Gyakorlatilag tehát mindenre emlékszem, ami kettőnkkel kapcsolatos. Tőle tanultam a legtöbbet a futballban, olyanokat, mint hogy a labdarúgáshoz nagyban hozzátartozik a pedagógia, a szervezettség, a koncepció, a következetesség.”
Bognárt arról is kérdezték, hogyan fogadta Mezey halálának hírét.
Megdöbbentem. Találkoztam vele két és fél, három hónapja, és a beszélgetésünk során egyáltalán nem érzékeltem, hogy egy ilyen tragédia hamarosan bekövetkezik. Isten nyugosztalja Gyuri bácsit!
– felelte.
Mezey György emlékére és tiszteletére
a magyar válogatott játékosai szombaton fekete karszalagban lépnek pályára az Örményország elleni világbajnoki selejtezőn.
„Találkoztam néhány alkalommal Mezey Györggyel, beszélgettünk a futballról, de mély kapcsolatot nem ápoltunk egymással – mondta Marco Rossi szövetségi kapitány az elődjéről az M4 Sportnak. – Minden magyar labdarúgást kedvelő szurkoló, köztük én is, pontosan tisztában van vele, ki is volt Mezey György. Szomorú, ha valaki meghal, amit mindig nehéz kommentálni, de szeretném kifejezni a tiszteletemet iránta. Mindenki tudja, hogy legutóbb az ő irányításával jutott ki a válogatott a vb-re, még 1986-ban. De nemcsak emiatt tisztelik, hanem azért is, amit elért a pályafutása során.”
Mezey György utolsó interjúja