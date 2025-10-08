„Mindenre emlékszem” – Bognár György nem érzékelte, hogy hamarosan bekövetkezik a tragédia

Mint arról mi is beszámoltunk, nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A legendás szakvezetőt a teljes magyar futballtársadalom gyászolja. A mesteredző a Paks trénere, Bognár György karrierjére is nagy hatással volt.

„Mindenre emlékszem, ami a Gyuri bácsival kapcsolatos – mondta Bognár a paksiak hivatalos honlapján. – Amikor tizennyolc évesen felkerültem az MTK-hoz, ő volt az első csapat edzője, később pedig nála játszottam először az NB I-ben, majd a válogatottnál is volt edzőm. A BVSC-nél is dolgoztunk együtt, úgy is, hogy a játékosa voltam, és úgy is, hogy pályaedzője, az edzőképzéseket is végig vele csináltam. Gyakorlatilag tehát mindenre emlékszem, ami kettőnkkel kapcsolatos. Tőle tanultam a legtöbbet a futballban, olyanokat, mint hogy a labdarúgáshoz nagyban hozzátartozik a pedagógia, a szervezettség, a koncepció, a következetesség.”