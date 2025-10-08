Az elmúlt 50 év legsikeresebb szövetségi kapitánya – Mezey György élete képekben (GALÉRIA)

Elhunyt Mezey György mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya
A szakember 84 éves volt. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.
Irányításával jutott ki a magyar labdarúgó-válogatott az 1986-os világbajnokságra.
Amint arról beszámoltunk, elhunyt Mezey György, a Magyar Labdarúgó Szövetség Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt, majd 1982-ben, mindössze 41 évesen mesteredzői elismerést kapott.
Az A-válogatottat 1983-ban vette át, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt.
Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban, a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is, 1985 végén a londoni World Soccer Év edzője választásán egyetlen szövetségi kapitány sem előzte meg.
A kormányfő a közösségi oldalán emlékezett meg a legendás szövetségi kapitányról.
A nemzeti együttest 35 mérkőzésen irányította, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott. Később dolgozott Kuvaitban, Finnországban itthon pedig a Bp. Spartacus, az MTK, a Videoton, a BVSC, a Honvéd, a Vasas és az Újpest együttesénél is. Később az MLSZ szakmai és edzőképző központ igazgatójaként tett meg mindent a hazai labdarúgásért, 2020 februárjában, a 63. Év Sportolója Gálán az MLSZ Életműdíjjal tüntette ki.
A legendás szövetségi kapitány 84 évet élt.
Fotó: MTI/Németh Ferenc