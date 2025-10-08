Az elmúlt 50 év legsikeresebb szövetségi kapitánya – Mezey György élete képekben (GALÉRIA)

A nemzeti együttest 35 mérkőzésen irányította, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott. Később dolgozott Kuvaitban, Finnországban itthon pedig a Bp. Spartacus, az MTK, a Videoton, a BVSC, a Honvéd, a Vasas és az Újpest együttesénél is. Később az MLSZ szakmai és edzőképző központ igazgatójaként tett meg mindent a hazai labdarúgásért, 2020 februárjában, a 63. Év Sportolója Gálán az MLSZ Életműdíjjal tüntette ki.