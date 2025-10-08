Ezekkel a szavakkal búcsúzott Orbán Viktor az elhunyt Mezey Györgytől

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András így búcsúzott Mezeytől a közösségi oldalán: „kimagasló szakmai tudásával és a győzelembe vetett rendíthetetlen hitével valóra váltotta szurkolók generációinak álmait, hiszen máig utolsóként vezette világbajnokságra a nemzeti csapatot, valamint az ő vezetésével a Videoton megszerezhette történetének első bajnoki címét. Hitünk szerint most már az “égi páholyból” figyeli városunk és nemzetünk csapatait” – írta a városvezető.

Korábbi csapatai közül a BVSC, az MTK, a Videoton, a Honvéd, az Újpest és a Vasas is búcsút vett egykori vezetőedzőjétől.