10. 08.
szerda
Dr Mezey György búcsú Orbán Viktor

Ezekkel a szavakkal búcsúzott Orbán Viktor az elhunyt Mezey Györgytől

2025. október 08. 11:11

A kormányfő a közösségi oldalán emlékezett meg a legendás szövetségi kapitányról.

2025. október 08. 11:11
null

Mint arról beszámoltunk, 84 éves korában elhunyt Mezey György, mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A szakembert az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti. Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán búcsúzott tőle.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hivatalos Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Mindmáig az utolsó kapitány, aki világbajnokságra vezette a magyar válogatottat.”

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András így búcsúzott Mezeytől a közösségi oldalán: „kimagasló szakmai tudásával és a győzelembe vetett rendíthetetlen hitével valóra váltotta szurkolók generációinak álmait, hiszen máig utolsóként vezette világbajnokságra a nemzeti csapatot, valamint az ő vezetésével a Videoton megszerezhette történetének első bajnoki címét. Hitünk szerint most már az “égi páholyból” figyeli városunk és nemzetünk csapatait” – írta a városvezető.

Korábbi csapatai közül a BVSC, az MTK, a Videoton, a Honvéd, az Újpest és a Vasas is búcsút vett egykori vezetőedzőjétől.

Fotó: MTI/Földi Imre

cutcopy
2025. október 08. 12:28
Furcsa volt ahogy utolsó interjújában bevallotta, a szovjetek ellen 2 : 0 állásnál fogalma sem volt mit kellene tennie... nyugodjék békében..!
kelemen-3
2025. október 08. 12:27
Köszönjük a munkáját. RIP!
Kamcsatka5
2025. október 08. 12:25
Tésztás! Peche volt a Nyiléknek, nélküle többre vihették volna!
