Ezekkel a szavakkal búcsúzott Orbán Viktor az elhunyt Mezey Györgytől

Elhunyt Mezey György mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya
A szakember 84 éves volt. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.
A kormányfő a közösségi oldalán emlékezett meg a legendás szövetségi kapitányról.
Mint arról beszámoltunk, 84 éves korában elhunyt Mezey György, mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A szakembert az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti. Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán búcsúzott tőle.
Ezt is ajánljuk a témában
A szakember 84 éves volt. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hivatalos Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Mindmáig az utolsó kapitány, aki világbajnokságra vezette a magyar válogatottat.”
Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András így búcsúzott Mezeytől a közösségi oldalán: „kimagasló szakmai tudásával és a győzelembe vetett rendíthetetlen hitével valóra váltotta szurkolók generációinak álmait, hiszen máig utolsóként vezette világbajnokságra a nemzeti csapatot, valamint az ő vezetésével a Videoton megszerezhette történetének első bajnoki címét. Hitünk szerint most már az “égi páholyból” figyeli városunk és nemzetünk csapatait” – írta a városvezető.
Korábbi csapatai közül a BVSC, az MTK, a Videoton, a Honvéd, az Újpest és a Vasas is búcsút vett egykori vezetőedzőjétől.
Fotó: MTI/Földi Imre