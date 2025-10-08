Elhunyt Mezey György mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Szoboszlairól kérdezték utolsó interjújában Mezey Györgyöt – elsírta magát a legendás magyar edző
Megható pillanatok.
A szakember 84 éves volt. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.
Elhunyt Mezey György, a Magyar Labdarúgó Szövetség megemlékezésében így ír Életműdíjasáról, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányáról: Mezey György 1941. szeptember 7-én a vajdasági Topolyán született, nem egészen fél évvel azt követően, hogy a II. világháborúban a magyar hadsereg visszafoglalta a területet. Postamester édesapjával az élen a család hamarosan Mezőberénybe, majd onnan Rákoskeresztúrra költözött. Ugyanakkor általános iskoláit már Rákosligeten végezte, iskolatársa volt, például, a ma már az iskola nevét is viselő Kossuth-díjas operaénekes, Gregor József is. Pályafutását a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK (1968–1969) és végül a Bp. Spartacus futballistája volt. Az élvonalban nem szerepelt.
Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, már játékoskorában. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel.
Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt.
1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, csupa harminc alatti játékosával bajnoki bronzérmet szerzett. Ez volt az MTK(-VM) legjobb bajnoki helyezése 1963 óta. 1980-ig irányította a kék-fehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett az A-válogatottnál.
1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen. 1983-ban átvette az A-válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban, a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is.
1985 végén a londoni World Soccer Év edzője választásán egyetlen szövetségi kapitány sem előzte meg.
A nemzeti együttest 35 mérkőzésen irányította, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott. Később dolgozott Kuvaitban, Finnországban itthon pedig
2020 februárjában, a 63. Év Sportolója Gálán az MLSZ Életműdíjjal tüntette ki.
A közelmúltban hosszabb interjút adott a Kontextus YouTube-csatornának az elmúlt 50 év legsikeresebb szövetségi kapitánya. A beszélgetés során szóba került a mexikói vb-bukás, valamint Szoboszlai Dominik is, a legmeghatóbb azonban a búcsú pillanata volt: Mezey könnyes szemmel köszönte meg „élete utolsó interjúját”.
Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.
