Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Dr Mezey György elhunyt MLSZ

Elhunyt Mezey György mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

2025. október 08. 07:55

A szakember 84 éves volt. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti.

2025. október 08. 07:55
null

Elhunyt Mezey György, a Magyar Labdarúgó Szövetség megemlékezésében így ír Életműdíjasáról, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányáról: Mezey György 1941. szeptember 7-én a vajdasági Topolyán született, nem egészen fél évvel azt követően, hogy a II. világháborúban a magyar hadsereg visszafoglalta a területet. Postamester édesapjával az élen a család hamarosan Mezőberénybe, majd onnan Rákoskeresztúrra költözött. Ugyanakkor általános iskoláit már Rákosligeten végezte, iskolatársa volt, például, a ma már az iskola nevét is viselő Kossuth-díjas operaénekes, Gregor József is. Pályafutását a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK (1968–1969) és végül a Bp. Spartacus futballistája volt. Az élvonalban nem szerepelt.

Mezey György
dr. Mezey György a kispadon
Fotó: MTI/Bugány János

Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, már játékoskorában. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel.

Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt.

1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, csupa harminc alatti játékosával bajnoki bronzérmet szerzett. Ez volt az MTK(-VM) legjobb bajnoki helyezése 1963 óta. 1980-ig irányította a kék-fehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett az A-válogatottnál.

Mezey György vb-re vezette a válogatottat

1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen. 1983-ban átvette az A-válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban, a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is.

1985 végén a londoni World Soccer Év edzője választásán egyetlen szövetségi kapitány sem előzte meg.

A nemzeti együttest 35 mérkőzésen irányította, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott. Később dolgozott Kuvaitban, Finnországban itthon pedig

  • a Bp. Spartacus
  • az MTK
  • a Videoton,
  • a BVSC,
  • a Honvéd,
  • a Vasas
  • és az Újpest együttesénél is.

2020 februárjában, a 63. Év Sportolója Gálán az MLSZ Életműdíjjal tüntette ki.

A közelmúltban hosszabb interjút adott a Kontextus YouTube-csatornának az elmúlt 50 év legsikeresebb szövetségi kapitánya. A beszélgetés során szóba került a mexikói vb-bukás, valamint Szoboszlai Dominik is, a legmeghatóbb azonban a búcsú pillanata volt: Mezey könnyes szemmel köszönte meg „élete utolsó interjúját”.

Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: YouTube/képmentés

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ineedcoffee-2
•••
2025. október 08. 09:36 Szerkesztve
@rugbista Te ezt így hiszed, de nem ez történt. Lerontották őket, mint az ügetőn a lovat. Mert egyeseknek bökte a csőrét Mezey sikere. Ettől magyar a magyar. De ezt az infót nem szellőztették a közmédiában, és nem is fogják.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. október 08. 09:21
Az utóbbi ötven év legjobb szövetségi kapitánya volt.
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. október 08. 09:05
Az örök világosság fényeskedjék neki!
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. október 08. 08:53
RIP
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!