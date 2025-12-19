Fotókon Kálloy Molnár Péter utolsó útja: végső búcsút vettek a színésztől

– búcsúzott barátjától és kollégájától Hajdu Steve. „Mindezt mindenféle nagyképűség nélkül tetted, ezért egyáltalán nem volt bennünk féltékenység, csak az a vágy, hogy próbáljunk felnőni hozzád. Akit ilyen tehetséggel áldanak meg, az néha olyan hőfokon ég, hogy nagyon korán itt hagy bennünket. Mi pedig csak állunk, és azt kérdezzük döbbenten, hogy miért volt az életed ilyen rövid? Válasz nincs, csak csend” – fogalmazott a színművész.

A december 1-jén, 55 éves korában elhunyt művészt a búcsúztatást követően a 41-es új Művészparcellában, református szertartás szerint helyezték végső nyugalomra.

Kálloy Molnár Péter 1970-ben született Mezőcsáton, a debreceni Ady Gimnázium dráma tagozatán érettségizett, majd 1991-től a Nemzeti Színház társulatának tagja lett. 1993-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályában. 1993-1997 között a Vígszínház társulatának volt a tagja, 1997 óta szabadfoglalkozású művész volt. A széles közönség többek közt filmszerepeiből, valamint a Beugró című televíziós műsor állandó szereplőjeként ismerhette meg, de rendszeresen szinkronizált is.

Rendezett Rómeó és Júliát, Macbethet, legnagyobb színházi sikerét a Shakespeare Összes Rövidítve hozta meg számára, amelyet több mint két évtized alatt 600-nál is többször adtak elő. Három szólólemeze jelent meg. Nemzetközi produkciókban is feltűnt, például a Budapest, az Amerikai rapszódia vagy a Suszter, szabó, baka, kém című filmekben.