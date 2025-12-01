Egy tragikusan rövid karrier: Kálloy Molnár Péter élete képekben (GALÉRIA)

55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar színházi és filmes életnek. A színész sokoldalú tehetségét a közönség a Beugró című televíziós sorozat állandó szereplőjeként, valamint számos film- és színházi szerepében ismerhette meg, emellett rendszeresen vállalt szinkronmunkákat is.