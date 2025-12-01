Egy tragikusan rövid karrier: Kálloy Molnár Péter élete képekben (GALÉRIA)

Most érkezett: elhunyt Kálloy Molnár Péter
A színész 55 évet élt.
A színész évtizedeken át volt a magyar film- és színházi élet kiemelkedő szereplője.
55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar színházi és filmes életnek. A színész sokoldalú tehetségét a közönség a Beugró című televíziós sorozat állandó szereplőjeként, valamint számos film- és színházi szerepében ismerhette meg, emellett rendszeresen vállalt szinkronmunkákat is.
„Áprilisban derült ki, hogy rákos beteg. Fellépett az elmúlt hónapokban is, de volt nagyobb kihagyása. Az elmúlt időszakban több szerepét le kellett mondani” – nyilatkozta a Blikknek Dallos Szilvia színésznő, Kálloy Molnár Péter anyósa.
A színész elvesztése komoly veszteség a magyar kultúra számára, munkássága azonban tovább él a filmekben, előadásokban és az általa inspirált fiatal tehetségekben.
A Kálloy Molnár Péter életéről készült galériánkat itt megtekintheti:
Nyitókép: Facebook
***