Végre láthatjuk, hogyan omlik össze Dwayne Johnson – mozikban a Zúzógép

Egy fillért nem tettem volna rá, hogy Dwayne Johnsont egyszer Oscar-díjra jelölhetik. Nem mintha totálisan tehetségtelen lenne, de az uszkve negyed évszázados karrierje során a filmvásznon eddig semmi jelét nem adta annak, hogy bármiféle más talentumát meg szeretné villantani azon kívül, hogy remekül képes befeszítenie az izmait, és néhány könnyedebb alkotásban ha faarccal is, de el tud sütni egy-egy poént. Ezért is az év legnagyobb meglepetése, hogy jóval több is van a tarsolyában,

egyenesen lehengerlő az alakítása,

ahogyan az esendőségével szembesülni kényszerülő, a saját fizikai határai által ketrecbe zárt oroszlánként egyszerre drámai és félelmetes módon kitölti a vásznat. Nem csupán a drabális testével, hanem a belül fortyogó, olykor vulkánként kitörő, máskor apátiába átcsapó indulataival.

Valószínűleg azonban ennek ellenére sem fogja megkapni a szobrot. Az Akadémia szereti ugyan az olyan tündérmeséket, amikor egy kétes értékű alkotásokkal sztárrá vált színész hirtelen a legjobbak közé emelkedik, viszont sosem bocsájtja meg teljesen a múltat. A B kategóriás akciófilmek királya, Mickey Rourke sem válthatta szoborra a nominációját, amikor a hasonló hangulatú A pankrátorral kihajtotta magából a legtöbbet, Eddie Murphynek szintén nem nézték el A bölcsek kövérét és tucatnyi más infantilis vígjátékát csak azért, mert a Dreamgirlsben végre értékelhető teljesítményt nyújtott. Legutóbb pedig A szer kapcsán Demi Moore számára sem volt pardon, amiért korábban inkább a testi adottságait és nem a tehetségét kamatoztatta. Szegény Adam Sandler pedig még jelölést sem kapott, noha épp a Zúzógép rendezőjének, Benny Safdie-nek – a testvérével, Josh Safdie-vel közösen jegyzett – eggyel korábbi drámájában, a Csiszolatlan gyémántban aztán tényleg összekapta magát.