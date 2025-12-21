Egyszerű, mint a szög: Zelenszkij három pontban tette világossá, miért érzi távol a békét Moszkvával
Az ukrán elnök megnevezte a kulcsterületeket.
A katonahiány miatt Ukrajnában egyre aktívabbak a mozgósító egységek, miközben egyre nő a lakossági elégedetlenség.
Ukrajnában, ahol a hadseregben folyamatos a katonahiány, a kormány úgynevezett mozgósító egységei a besorozás elkerülésével gyanúsított személyeket próbálják felkutatni – írta a német Deutsche Welle.
A katonai tisztek szerint az frontvonal sürgősen igényel katonákat, ezért nincs más lehetőségük, mint hogy erőszakkal besorozni a gyanúsítottakat.
A nyugati városokban, például Lvivben, amelyek távol esnek a harcmezőktől, azonban egyre nagyobb az elégedetlenség a mozgósító egységek tevékenysége miatt.
A tisztek elismerik, hogy a feladat rendkívül népszerűtlen és pszichológiailag megterhelő, ám az állam szerint a katonák sürgős szükségessége nem hagy más lehetőséget Ukrajna számára.
Néhány helyi lakos a Deutsche Welle-nek azt nyilatkozta, hogy a mozgósítás elengedhetetlen a hadsereg fenntartásához. Ugyanakkor az erőszakos őrizetbe vételekről készült videók a közösségi médiában fokozzák a közvélemény haragját.
Az esetek rámutatnak arra a kettősségre, amely Ukrajna belső helyzetét jellemzi: míg a katonai szükségszerűség sürgeti a gyors cselekvést, a lakosság egy része egyre kritikusabbá válik a mozgósítás módszereivel szemben.
A Deutsche Welle videós riportja egy úgynevezett TCK, vagyis mozgósító–besorozó egység munkáját mutatja be, amelynek feladata az utcán fellelhető, katonai szolgálatra kötelezhető férfiak felkutatása. A felvételeken látható, hogy a szerencsésebbek egy mobilalkalmazáson keresztül tudják igazolni, miért kaptak felmentést a katonai szolgálat alól.
A riport ugyanakkor olyan jeleneteket is bemutat, amikor a megfelelő iratokkal nem rendelkező férfiak menekülőre fogják. Ennek oka a sorozók beszámolója szerint az, hogy a lakosság jelentős része fél a TCK embereitől.
„Az erőszakos sorozásról szóló felvételek nem mutatják be a teljes képet”
– fogadkoztak a TCK tisztjei a riportban.
Az egyik sorozótiszt értetlenségének adott hangot amiatt, hogy miközben egyesek akár a TCK tagjainak bántalmazására is hajlandóak lennének a besorozás elkerülése érdekében, mégsem vonulnak be a hadseregbe.
Ha a sereg elől menekülők hajlandóak akár megölni is a TCK embereit, miért nem vonulnak be a seregbe”
– tette fel a kérdést.
A riportban megszólal egy lvivi nő is, aki úgy fogalmazott: „Természetesen sajnálom az utcán besorozattakat, de ki harcoljon, ha nem ők”.
Egy TCK-tiszt a kényes téma kapcsán arról is beszélt, hogy szerinte azoknak, akik elkerülik a sorozást, látniuk kellene a fronton harcolók szenvedését. Mint mondta, sok katona soha nem térhet vissza a családjához és ha ezt a besorozást elutasítók is megtapasztalnák, talán megértenék, miért tartja elengedhetetlennek az állam a bevonulást. A tiszt ezt arra a felvetésre válaszolva mondta el, hogy egyesek azzal védekeznek: elsősorban embernek, nem pedig állampolgárnak tartják magukat.
