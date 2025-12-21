Néhány helyi lakos a Deutsche Welle-nek azt nyilatkozta, hogy a mozgósítás elengedhetetlen a hadsereg fenntartásához. Ugyanakkor az erőszakos őrizetbe vételekről készült videók a közösségi médiában fokozzák a közvélemény haragját.

Az esetek rámutatnak arra a kettősségre, amely Ukrajna belső helyzetét jellemzi: míg a katonai szükségszerűség sürgeti a gyors cselekvést, a lakosság egy része egyre kritikusabbá válik a mozgósítás módszereivel szemben.

A Deutsche Welle videós riportja egy úgynevezett TCK, vagyis mozgósító–besorozó egység munkáját mutatja be, amelynek feladata az utcán fellelhető, katonai szolgálatra kötelezhető férfiak felkutatása. A felvételeken látható, hogy a szerencsésebbek egy mobilalkalmazáson keresztül tudják igazolni, miért kaptak felmentést a katonai szolgálat alól.