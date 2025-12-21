Ft
zelenszkij deutsche welle tck mozgósító egység orosz-ukrán háború hadsereg ukrajna

Zelenszkijnek lesz magyarázkodni valója Von der Leyenék előtt: már a német lapok is az ukrán kényszersorozásról cikkeznek (VIDEÓ)

2025. december 21. 20:35

A katonahiány miatt Ukrajnában egyre aktívabbak a mozgósító egységek, miközben egyre nő a lakossági elégedetlenség.

2025. december 21. 20:35
null

Ukrajnában, ahol a hadseregben folyamatos a katonahiány, a kormány úgynevezett mozgósító egységei a besorozás elkerülésével gyanúsított személyeket próbálják felkutatni – írta a német Deutsche Welle.

A katonai tisztek szerint az frontvonal sürgősen igényel katonákat, ezért nincs más lehetőségük, mint hogy erőszakkal besorozni a gyanúsítottakat.

A nyugati városokban, például Lvivben, amelyek távol esnek a harcmezőktől, azonban egyre nagyobb az elégedetlenség a mozgósító egységek tevékenysége miatt.

A tisztek elismerik, hogy a feladat rendkívül népszerűtlen és pszichológiailag megterhelő, ám az állam szerint a katonák sürgős szükségessége nem hagy más lehetőséget Ukrajna számára.

Néhány helyi lakos a Deutsche Welle-nek azt nyilatkozta, hogy a mozgósítás elengedhetetlen a hadsereg fenntartásához. Ugyanakkor az erőszakos őrizetbe vételekről készült videók a közösségi médiában fokozzák a közvélemény haragját.

Az esetek rámutatnak arra a kettősségre, amely Ukrajna belső helyzetét jellemzi: míg a katonai szükségszerűség sürgeti a gyors cselekvést, a lakosság egy része egyre kritikusabbá válik a mozgósítás módszereivel szemben.

A Deutsche Welle videós riportja egy úgynevezett TCK, vagyis mozgósító–besorozó egység munkáját mutatja be, amelynek feladata az utcán fellelhető, katonai szolgálatra kötelezhető férfiak felkutatása. A felvételeken látható, hogy a szerencsésebbek egy mobilalkalmazáson keresztül tudják igazolni, miért kaptak felmentést a katonai szolgálat alól.

A riport ugyanakkor olyan jeleneteket is bemutat, amikor a megfelelő iratokkal nem rendelkező férfiak menekülőre fogják. Ennek oka a sorozók beszámolója szerint az, hogy a lakosság jelentős része fél a TCK embereitől.

„Az erőszakos sorozásról szóló felvételek nem mutatják be a teljes képet”

– fogadkoztak a TCK tisztjei a riportban.

Az egyik sorozótiszt értetlenségének adott hangot amiatt, hogy miközben egyesek akár a TCK tagjainak bántalmazására is hajlandóak lennének a besorozás elkerülése érdekében, mégsem vonulnak be a hadseregbe. 

Ha a sereg elől menekülők hajlandóak akár megölni is a TCK embereit, miért nem vonulnak be a seregbe” 

– tette fel a kérdést.

A riportban megszólal egy lvivi nő is, aki úgy fogalmazott: „Természetesen sajnálom az utcán besorozattakat, de ki harcoljon, ha nem ők”.

Egy TCK-tiszt a kényes téma kapcsán arról is beszélt, hogy szerinte azoknak, akik elkerülik a sorozást, látniuk kellene a fronton harcolók szenvedését. Mint mondta, sok katona soha nem térhet vissza a családjához és ha ezt a besorozást elutasítók is megtapasztalnák, talán megértenék, miért tartja elengedhetetlennek az állam a bevonulást. A tiszt ezt arra a felvetésre válaszolva mondta el, hogy egyesek azzal védekeznek: elsősorban embernek, nem pedig állampolgárnak tartják magukat.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fireworks
2025. december 21. 22:03
"... elsősorban embernek, nem pedig állampolgárnak tartják magukat." Teljesen igazuk van, és különösen azért, mert még csak nem is a hazájukért kell meghalniuk, hanem a globalista pénz védelme érdekében, a nyugati korrupt vezetők, és a saját korrupt aljadék vezetőik gazdagodása és vagyonának védelme érdekében. Én sem vállalnám. Aki pedig ezzel nem ért egyet, azt "hívja, várja a (nem a vasút és a MÁV) front". "hív a vasút, vár a MÁV" szlogent használva......
Válasz erre
0
0
Lilyana2
•••
2025. december 21. 21:35 Szerkesztve
Még az ukránoknak is több eszük van, mint a hazai baloldalhívő agyhalottaknak! Azok nem lövetik szét a valagukat a maffia gazdagodása kedvéért! Itt meg sok barom megválasztaná ezeket a brüsszelcsicska szarcsimbókokat, hogy aztán mehessenek oda ágyútölteléknek, mert ez az érdeke a nyugati nagybefektetőknek meg Ursuláéknak, akik felvásárolták Ukrajna földjeit és természeti kincseit! A fegyveripari részvényekről nem is beszélve! És ezért nagyon tiltakoznak a háború leállítása ellen!
Válasz erre
1
0
Tuners
2025. december 21. 20:47
“Ha a sereg elől menekülők hajlandóak akár megölni is a TCK embereit, miért nem vonulnak be a seregbe” Kérdőjel, amúgy..! Na hogy miért is nem? Azért mert ezeknek nem a ruszkik az ellenségei. HANEM TI, BASSZÁTOK MEG! Na azért nem….
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!