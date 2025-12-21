Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
12. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
zelenszkij egyesült államok ukrajna oroszország

Egyszerű, mint a szög: Zelenszkij három pontban tette világossá, miért érzi távol a békét Moszkvával

2025. december 21. 18:02

Az ukrán elnök megnevezte a kulcsterületeket.

2025. december 21. 18:02
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szombati online sajtóbeszélgetésen részletezte azokat a kulcsproblémákat, amelyekben továbbra sem sikerült kompromisszumra jutni az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon. Az államfő közölte, hogy Ukrajna átadta elképzeléseit Washingtonnak, és most a közvetítői egyeztetések eredményére várnak, bár korábban szkeptikusan nyilatkozott a megállapodás esélyeiről – írja a Karpathir.com.

Zelenszkij szerint a „békeegyezmény” körüli legnehezebb kérdések az utóbbi időben nem változtak. A három legkritikusabb pont 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék
Tovább a cikkhezchevron
  • Ukrajna területi integritása, 
  • a zaporizzsjai atomerőmű (ZAESZ) sorsa, 
  • valamint az újjáépítéshez szükséges források biztosítása. 

Ezeken felül vannak még technikai jellegű viták, például a biztonsági garanciák finanszírozása és a monitorozás formátuma kapcsán.

Itt a kérdés nem a közös pontokban van, hanem abban, hogy a mai napon, ebben az órában átadtuk az elképzeléseinket az Egyesült Államoknak. Ők egyeztetni fognak Oroszországgal, mi pedig várjuk a választ”

– fogalmazott az ukrán elnök. Hozzátette: a háború utáni rendezés egyéb, újjáépítést érintő kérdéseiben is átadták javaslataikat. Mint mondta, az Egyesült Államok jelezte, miben állnak készen a segítségnyújtásra, és az ukrán szakértői csoport folytatja az egyeztetést az amerikai féllel.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

***

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. december 21. 18:28
Békediktátum lesz, szóval teljesen mindegy, mit ugat ez a korcs zsidó.
Válasz erre
3
0
rocktoberi-2
2025. december 21. 18:25
Ez a pojáca még mindig azt hiszi, hogy ők feltételeket szabhatnak.
Válasz erre
2
0
Nasi12
2025. december 21. 18:22
Tanulhatnának végre a felek ursitól. Minek ehhez repülőre ülni, levegőt szennyezni háronszögesen, közbeiktatva. Nem beszélve a kajáról, piáról, biztonsági intézkedésekről, utlezárásokról stb.. Egy SMS direkt az érintett felek között simán megtenné. Most már négyszöges tárgyalást akarnak amerika, oroszország a bohóc és az EU között. Aminek költségeit mi fizetjük.
Válasz erre
1
0
sanya55-2
2025. december 21. 18:08
Ezt a három pontot old meg, mert semmit nem kapsz ezekhez
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!