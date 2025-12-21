Egyszerű, mint a szög: Zelenszkij három pontban tette világossá, miért érzi távol a békét Moszkvával

Az egyik legismertebb közvélemény-kutató bemondta, mi a valóság Magyarországon – ennek Magyar Péter nem fog örülni
Az ukrán elnök megnevezte a kulcsterületeket.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szombati online sajtóbeszélgetésen részletezte azokat a kulcsproblémákat, amelyekben továbbra sem sikerült kompromisszumra jutni az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon. Az államfő közölte, hogy Ukrajna átadta elképzeléseit Washingtonnak, és most a közvetítői egyeztetések eredményére várnak, bár korábban szkeptikusan nyilatkozott a megállapodás esélyeiről – írja a Karpathir.com.
Zelenszkij szerint a „békeegyezmény” körüli legnehezebb kérdések az utóbbi időben nem változtak. A három legkritikusabb pont
Ezeken felül vannak még technikai jellegű viták, például a biztonsági garanciák finanszírozása és a monitorozás formátuma kapcsán.
Itt a kérdés nem a közös pontokban van, hanem abban, hogy a mai napon, ebben az órában átadtuk az elképzeléseinket az Egyesült Államoknak. Ők egyeztetni fognak Oroszországgal, mi pedig várjuk a választ”
– fogalmazott az ukrán elnök. Hozzátette: a háború utáni rendezés egyéb, újjáépítést érintő kérdéseiben is átadták javaslataikat. Mint mondta, az Egyesült Államok jelezte, miben állnak készen a segítségnyújtásra, és az ukrán szakértői csoport folytatja az egyeztetést az amerikai féllel.
