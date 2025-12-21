Egyszerű, mint a szög: Zelenszkij három pontban tette világossá, miért érzi távol a békét Moszkvával

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szombati online sajtóbeszélgetésen részletezte azokat a kulcsproblémákat, amelyekben továbbra sem sikerült kompromisszumra jutni az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon. Az államfő közölte, hogy Ukrajna átadta elképzeléseit Washingtonnak, és most a közvetítői egyeztetések eredményére várnak, bár korábban szkeptikusan nyilatkozott a megállapodás esélyeiről – írja a Karpathir.com.

Zelenszkij szerint a „békeegyezmény” körüli legnehezebb kérdések az utóbbi időben nem változtak. A három legkritikusabb pont