12. 21.
vasárnap
woke mikulás fehér

Karácsonyi csoda helyett ünnepi rémálom: a briteknél már a Mikulás is „túl fehér"

2025. december 21. 22:31

Egy angliai múzeum szerint a Mikulás hagyományos ábrázolása sokszínűségi problémákat vet fel.

2025. december 21. 22:31
null

A Brighton and Hove Múzeum egy blogbejegyzésében azt állította, hogy a Mikulás karakterét modern szemléletben „diverzifikálni" kellene és felhívták a figyelmet a hagyományos „jó/rossz" lista általuk vélt problémáira – írta a Telegraph.

A múzeum szerint a fehér, nyugati Mikulás története egy bináris narratíván alapul, amely azt sugallja a gyerekeknek, hogy egy hatalmi pozícióban lévő figura megítélheti őket.

Ezt is ajánljuk a témában

A múzeum szerint a történetekben a hangsúlyt a gyerekek örömére kell helyezni, nem pedig arra, hogy megítéljük őket. Javasolják, hogy a Mikulás ismerje meg a különböző kultúrákat, tapasztalja meg azok hagyományait, és mutassák be a kulturális cserefolyamatokat.

Nyitókép: Khaled DESOUKI / AFP

londonbaby
2025. december 21. 23:43
hát ja ..egy tajgetosz nigger vagy egy beduin pedofil állat tényleg jobb lenne, meg mi az hogy nem ültethetik az ölükbe a kisgyerekeket.. ??? . a jó kurva anyját is agyon kéne baszni egy pajszerrel aki ilyet felvet.. . fosok a niggerek barna mikulás pofájába !!!!
europész
2025. december 21. 23:32
Basszus a ho is feher lesz ha leesik.De aztan lehet,hogy nem eshet mert tul feher?Betiltjak vagy ezentul csak korom szinu ho esjhez?
Emzeperix
2025. december 21. 23:29
Van még olyan érték, amiben mi felnőttünk és alapnak számított az most ne lenne túlhaladott és üldözendő? Csakhogy pár dolgot említsek: - Az élet védelme -a háború rossz, a béke jó (már várom azt a transzvesztita női világszépe gyöztest, amelyik majd a világbéke helyett azt mondja, h menjünk harcolni) - A nemzeti örökség megtartása - A hagyományok tartása - kereszténység - család - anya, apa - férfi, nő - általános iskolás biológia - középiskolás fizika - karácsony Elég hosszú a sor. A munkahelyemen felmerült, h kirúgják azt a kollégát, aki megkifogásolta, hogy a cég partnereinek küldendő karácsonyi üdvözlőlapról lemaradt a karácsony szó.
survivor
2025. december 21. 23:25
B+ ! Igen fehér ! Es Jezus is feher ! ZSIDÓ ! A Krampusz meg fekete ! Es Mohamedcis feber ! ARAB !
