Karácsonyi csoda helyett ünnepi rémálom: a briteknél már a Mikulás is „túl fehér”

Az ausztrálok karácsonyi ajándéka megérkezett Zelenszkij karácsonyfája alá: közel 50 tankkal lett nagyobb Ukrajna serege
A háború kezdete óta Ausztrália összesen mintegy 1,7 milliárd dollár értékű védelmi segítséget biztosított Ukrajna számára.
Egy angliai múzeum szerint a Mikulás hagyományos ábrázolása sokszínűségi problémákat vet fel.
A Brighton and Hove Múzeum egy blogbejegyzésében azt állította, hogy a Mikulás karakterét modern szemléletben „diverzifikálni” kellene és felhívták a figyelmet a hagyományos „jó/rossz” lista általuk vélt problémáira – írta a Telegraph.
A múzeum szerint a fehér, nyugati Mikulás története egy bináris narratíván alapul, amely azt sugallja a gyerekeknek, hogy egy hatalmi pozícióban lévő figura megítélheti őket.
A múzeum szerint a történetekben a hangsúlyt a gyerekek örömére kell helyezni, nem pedig arra, hogy megítéljük őket. Javasolják, hogy a Mikulás ismerje meg a különböző kultúrákat, tapasztalja meg azok hagyományait, és mutassák be a kulturális cserefolyamatokat.
Nyitókép: Khaled DESOUKI / AFP