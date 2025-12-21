Karácsonyi csoda helyett ünnepi rémálom: a briteknél már a Mikulás is „túl fehér”

A Brighton and Hove Múzeum egy blogbejegyzésében azt állította, hogy a Mikulás karakterét modern szemléletben „diverzifikálni” kellene és felhívták a figyelmet a hagyományos „jó/rossz” lista általuk vélt problémáira – írta a Telegraph.

A múzeum szerint a fehér, nyugati Mikulás története egy bináris narratíván alapul, amely azt sugallja a gyerekeknek, hogy egy hatalmi pozícióban lévő figura megítélheti őket.