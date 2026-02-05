Ft
nike esélyegyenlőségi bizottság fehér munkavállaló fehér

Hoppá: a fehér munkavállalók diszkriminációjával vádolják a Nike-t

2026. február 05. 08:55

Az óriásvállalat tagad.

2026. február 05. 08:55
null

Az amerikai kormány vizsgálatot indított a Nike ellen, amiért a cipőgyártó óriás állítólag diszkriminálta a fehér munkavállalókat. A munkahelyi diszkrimináció elleni törvényeket érvényesítő Esélyegyenlőségi Bizottság (EEOC) szerdán bejelentette, hogy 2018-ig visszamenőleg követeli a vállalati nyilvántartásokat, beleértve a faji és etnikai adatok felhasználását, valamint azt, hogy ezek az információk befolyásolták-e a vezetők fizetését – írja a BBC

A bírósági dokumentumok azt mutatják, hogy a cég azokat az állításokat vizsgálja, amelyek szerint a Nike „a fehér alkalmazottakkal, jelentkezőkkel és képzési programok résztvevőivel szembeni eltérő bánásmód mintáját vagy gyakorlatát” alkalmazta.

A Nike azt nyilatkozta, hogy „elkötelezett a tisztességes és törvényes foglalkoztatási gyakorlatok mellett”, és a vizsgálatot „meglepő és szokatlan eszkalációnak” nevezte.

Egy közleményben a cég azt állította, hogy betartott minden diszkriminációellenes törvényt.

Hisszük, hogy programjaink és gyakorlataink összhangban vannak ezekkel a kötelezettségekkel, és komolyan vesszük ezeket az ügyeket. Továbbra is törekszünk az EEOC-val való együttműködésre, és válaszolni fogunk a petícióra” – írták.  

Az EEOC közölte, hogy vizsgálatát a  Donald Trump tanácsadója, Stephen Miller alapította America First Legal szervezet 2024-es panasza indította el, amely a „sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás” (DEI) lebontását tartja kiemelt prioritásnak.

Az idézésre irányuló kérelmében az EEOC azt állította, hogy a Nike nem válaszolt teljes körűen a cég felvételi, képzési és előléptetési gyakorlatával, valamint a faji és etnikai kisebbségek felvételi céljaival kapcsolatos információkérésekre.

A bírósági beadvány szerint ezek a kérelmek 13 hónappal ezelőtt kezdődtek, és egy korábbi idézést is tartalmaztak.

A Nike mulasztása a szabályok be nem tartása késleltette és akadályozta az EEOC állítólagos jogellenes foglalkoztatási gyakorlatokkal kapcsolatos vizsgálatát” – áll a bírósági dokumentumokban. A cég azt nyilatkozta, hogy már több ezer oldalnyi információt nyújtott be az EEOC-nak a megkereséseire válaszul.

Andrea Lucas, 

az EEOC elnöke korábban úgy nyilatkozott, hogy számos, a munkahelyeken alkalmazott, általános program potenciálisan sértheti az Egyesült Államok törvényeit, és arra biztatta a fehér férfiakat, hogy forduljanak panasszal a hatósághoz.

 A hatóság a Nike-nek címzett idézés keretében kiterjedt adatszolgáltatást kér, többek között minden olyan alkalmazott személyes adatait, akiket a vállalat 2024-es létszámleépítése során potenciális elbocsátásra alkalmasnak tekintettek vagy értékeltek – derül ki a bírósági beadványból.

Nyitókép: GREG BAKER / AFP


 

