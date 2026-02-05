Hoppá: a fehér munkavállalók diszkriminációjával vádolják a Nike-t

Az amerikai kormány vizsgálatot indított a Nike ellen, amiért a cipőgyártó óriás állítólag diszkriminálta a fehér munkavállalókat. A munkahelyi diszkrimináció elleni törvényeket érvényesítő Esélyegyenlőségi Bizottság (EEOC) szerdán bejelentette, hogy 2018-ig visszamenőleg követeli a vállalati nyilvántartásokat, beleértve a faji és etnikai adatok felhasználását, valamint azt, hogy ezek az információk befolyásolták-e a vezetők fizetését – írja a BBC.

A bírósági dokumentumok azt mutatják, hogy a cég azokat az állításokat vizsgálja, amelyek szerint a Nike „a fehér alkalmazottakkal, jelentkezőkkel és képzési programok résztvevőivel szembeni eltérő bánásmód mintáját vagy gyakorlatát” alkalmazta.