„Aztán itt van az iskolája által szinten kitüntetett Vignesh Raman, a Duke Egyetem kórházának sebész rezidense. Egy előadáson kifejtette, hogy mindig elszomorodik, ha olyan betege érkezik, aki Fox News-t néz, vagy MAGA sapkát hord. Továbbá kifejti, mennyire örül nem csak annak, hogy a kezelt betegeinek többsége nem fehér, hanem annak is, hogy a George Floyd eset után a kórház már nem veszi fel »fehér férfiak tömkelegét« alkalmazottnak, hanem végre korrigálja a több évszázados rasszizmust, amin a Duke Egyetem is alapul. De Raman még itt sem áll meg. Azzal folytatja, hogy a csapatával felhagytak mindenféle mérhető kritériumok alkalmazásával, és helyette egy »holisztikus megközelítést« alkalmaznak annak érdekében, hogy minél több nőt és nem fehér sebészt vehessenek föl. És hozzátette ezt is, hogy a fehér férfiak által írt orvosi szakirodalmat hanyagolják, mert »a fehér férfiak sohasem vitték előre az orvostudományt…vagy bármit.«

És nem elszigetelt esetekről van szó. Az amerikai sebészek szövetsége, az ACS nemrég kiadta 88 ezer tagjának a definíciót, miszerint olyan nincs, hogy a fehérekkel szemben valaki rasszista lenne. Az egy dolog, amikor fanatikus neomarxista tanárok vagy állami tisztviselők ilyeneket mondanak, de ha az orvoslásban az interszekcionalitást, azaz a mindenféle kisebbségek favorizálását a tudás és a képességek elé helyezzük, azzal tényleg életveszélyt okozunk nap mint nap.

Márpedig ha valahol a meritkrokáciának kellene érvényesülnie, azaz annak, hogy aki a legjobb, az jut előbbre, az az orvostudomány. De nem is csak elvekről van szó. Amikor hétköznapi páciensként elmész orvoshoz, pláne, ha műtét vár rád, mi érdekel? Az illető bőrszíne, család- és élettörténete, nehéz gyerekkora, az őt korábban ért – vélt vagy valós – társadalmi igazságtalanságok? Vagy pedig az, hogy meg tud-e műteni és/vagy gyógyítani? A világhírű Johns Hopkins egyetemen készült kutatás szerint az orvosi műhiba a harmadik leggyakoribb halálozási ok az USA-ban. Ezt az eredményt persze sokan vitatják. OK, és mi van, ha csak a 10. halálozási ok? Az is sok. És amikor fennáll egy ilyen helyzet, akkor a kórházak és egyetemek mit tesznek? Javítani próbálják? Szigorúbb követelményekkel, szorosabb ellenőrzésekkel? Nem. A legjobb szakemberek alkalmazása helyett a DEI elveket, a sokszínűséget, a méltányosságot, az inkluzivitást tolják, ami a csövön kifér.

Az ijesztő történeteknek még nincs vége. A UCLA-n, amely állítólag az Egyesült Államok egyik legjobb orvosi képzését adja, van egy kötelező kurzus, a »Strukturális rasszizmus és Egészségügyi Egyenlőség«. Itt többek között a dekolonizációról, és a bennszülöttek ellenállásáról tanulnak, olyan történetekkel, amelyekben a bennszülött amerikaiak (régebbi nevükön indiánok) több ezer fehér embert ölnek meg. Ezzel az a cél, hogy bemutassák, hogy nézhet ki a »felszabadítás«. Továbbá ajánlott olvasmány a »Dekolonizáció nemcsak metafóra«, ami az erőszakot legitimálja a fehér emberrel szemben. Valamint egy »Bennszülöttek« nevű podcastot is meghallgattatnak a diákokkal, ami tele van mindenféle tudománytalan bullsittel, többek között kétlelkű emberekről. De a kétlelkűek mellett azokról is szól a podcast, akik »womxn«-ként azonosítják magukat. (Ez is majdnem olyan, mint a névmások: mivel a »women«, szóban benne van a »men«, már ezt sem szabad mondani. Helyette lett a kiejthetetlen »womxn«.)”

A nyitókép illusztráció. Fotó: DANIEL BUAH / SCIENCE PHOTO LIBRAR / DBU / Science Photo Library via AFP