„Aranyosi Péter a gyűrűt 2017-ben kapta. A közmédiától. Akkor most hogy is van ez?

Aranyosi Péter 2017-ben megkapta a Karinthy-gyűrűt. Kitől is? A Magyar Rádió elnökétől. Sem Karinthy Ferenc, sem Frigyes, sem a humor nem volt jelen.

Mire is kapta? Nem a cigányozásért. Nem a vérszexizmusért. Még csak nem is a zsidózásért. Nem is azért, mert az ízléstelen, humortalan taplóság mindent vivő, minden morális felelősséget lesöprő validációja az általános»csak vicceltem«-pajzs. Hanem politikai okokból. Mert a tevékenysége nem volt túlságosan zavaró a hatalomnak. (Értitek, egy humorista, aki nem mond a hatalomnak kínos dolgokat. Instant paradoxon.)