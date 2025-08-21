Ft
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Stromboli kecske Olaszország

A baktérítőn innen: kecskék uralják Strombolit

2025. augusztus 21. 06:26

A mintegy 40 helyi lakos nagyjából 2000 kecskével néz szembe. „Vagy ők, vagy mi” – mondják.

2025. augusztus 21. 06:26
null

Kecskék veszélyeztetik a turizmust Stromboli szigetén – adta hírül a La Repubblica című olasz napilap a helyi hatóságokra hivatkozó cikkében.

A Szicíliától északra található, vulkanikus eredetű szigeten – amely nyáron igazi turistaparadicsom – elszaporodtak a vad kecskék, és nem vonakodnak turistákra támadni sem. Nagyjából 2000 kecskével néz szembe a mintegy 40 helyi lakos, akiknek száma nyáron nagyjából 100-ra szokott emelkedni.

Stromboli lakói már hetek óta figyelmeztetnek, hogy a helyzet tarthatatlanná vált és komoly egészségügyi problémát is jelent. „Az elvadult kecskéket el kell vinni innen, vagy le kell ölni – vagy ők, vagy mi” – hangoztatta Ginostra falvának egyik lakója.

Az állatok a sziget minden szegletét meghódították, s lényegében minden zöldet felfalnak.

Az elhullott kecskék tetemeinek eltakarításáról is a helyieknek kell gondoskodniuk „A helyzet rendkívül nyomasztóvá vált” – húzta alá Gianluca Giuffré, a ginostrai faluvezetés koordinátora a La Repubblicának

A közeli Alicudi szigete is hasonló problémával küzd, ott mintegy 600 vadkecske garázdálkodik. A helyi polgármester úgy döntött, elajándékozza az állatokat, azok befogása azonban túlságosan nehéznek bizonyult – bár az elöljáró szerint világ minden tájékáról érdeklődtek irántuk -, így most már az elpusztításukat fontolgatják.

(MTI)

Nyitókép: Philippe LOPEZ / AFP

pipa89
•••
2025. augusztus 21. 08:46 Szerkesztve
Első: megállapítani, hogy a térség mekkora kecskepopulációt képes eltartani. Második: addig vadászni, amíg el nem érik a megállapított számot. Harmadik: feldolgozni, füstölni. Negyedik: elfogyasztani. Szerintem nem túl nagy kihívás.
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. augusztus 21. 07:56
A székelyek régen megbüntették a kecsketartókat, mert az pusztítja az erdőt. Mostanában is csak azért lehet eltűrni a kecskéket, mert nagyon sok a felhagyott ugar, tönkrement szőlős, ahol hasznosítani lehet őket. Amúgy meg lőjék ki a kecskéket, készítsenek kecskekolbászt, jó az!
Válasz erre
0
0
Kerezs
2025. augusztus 21. 07:52
Ekkora tehetetlenséget. Megértek/tünk a pusztulásra.
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2025. augusztus 21. 07:45
Mi ez a faszság, nincsenek vadászaik, akik rendben tartanák az állományt?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.