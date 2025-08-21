A baktérítőn innen: kecskék uralják Strombolit

Kecskék veszélyeztetik a turizmust Stromboli szigetén – adta hírül a La Repubblica című olasz napilap a helyi hatóságokra hivatkozó cikkében.

A Szicíliától északra található, vulkanikus eredetű szigeten – amely nyáron igazi turistaparadicsom – elszaporodtak a vad kecskék, és nem vonakodnak turistákra támadni sem. Nagyjából 2000 kecskével néz szembe a mintegy 40 helyi lakos, akiknek száma nyáron nagyjából 100-ra szokott emelkedni.

Stromboli lakói már hetek óta figyelmeztetnek, hogy a helyzet tarthatatlanná vált és komoly egészségügyi problémát is jelent. „Az elvadult kecskéket el kell vinni innen, vagy le kell ölni – vagy ők, vagy mi” – hangoztatta Ginostra falvának egyik lakója.

Az állatok a sziget minden szegletét meghódították, s lényegében minden zöldet felfalnak.

Az elhullott kecskék tetemeinek eltakarításáról is a helyieknek kell gondoskodniuk „A helyzet rendkívül nyomasztóvá vált” – húzta alá Gianluca Giuffré, a ginostrai faluvezetés koordinátora a La Repubblicának

A közeli Alicudi szigete is hasonló problémával küzd, ott mintegy 600 vadkecske garázdálkodik. A helyi polgármester úgy döntött, elajándékozza az állatokat, azok befogása azonban túlságosan nehéznek bizonyult – bár az elöljáró szerint világ minden tájékáról érdeklődtek irántuk -, így most már az elpusztításukat fontolgatják.

(MTI)

Nyitókép: Philippe LOPEZ / AFP