Ursula von der Leyen Olaszország oroszország

Most érkezett: nehézsúlyú európai tagállam köpött bele Von der Leyenék oroszellenes terveibe

2025. december 12. 20:13

Egyetlen döntés, amely azonnal aláásta az Európai Bizottság reményeit.

2025. december 12. 20:13
null

Újabb tagállam fordult szembe Ursula von der Leyenékkel: Olaszország nyíltan Belgium mellé állt, és ellenzi az európai tervet, hogy 210 milliárd eurót küldjenek a befagyasztott orosz állami vagyonából Ukrajnának – írta a Politico egy kiszivárgott belső dokumentumra hivatkozva.

Olaszország, az EU harmadik legnagyobb népességű és szavazati erejű tagállamának határozott kiállása – kevesebb mint egy héttel az EU-vezetők kulcsfontosságú brüsszeli találkozója előtt – aláássa az Európai Bizottság azon reményeit, hogy megállapodás születik a tervről.

Alaposan megkavarta most a kártyákat Olaszország: a diplomáciai dinamika egy pillanat alatt a feje tetejére állt azzal, hogy Belgiummal, Máltával és Bulgáriával közösen készített egy dokumentumot, amelyben sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az orosz vagyon felhasználásának alternatív lehetőségeit Ukrajna talpon tartására az elkövetkező években.

Idézőjel

Mi legyen a befagyasztott orosz devizatartalékkal?

Brüsszel a nemzetközi pénzpiac és az USA ellen kaszinózik, egyik sem bölcs dolog.

Fotó: Justin Tallis/POOL/AFP

