Hálásak lehetnek a Kremlben Orbán Viktor kiállásáért – vadonatúj tervvel álltak elő az oroszok
Világossá tették: az ukrán javaslatok elfogadhatatlanok Oroszország számára.
Egyetlen döntés, amely azonnal aláásta az Európai Bizottság reményeit.
Újabb tagállam fordult szembe Ursula von der Leyenékkel: Olaszország nyíltan Belgium mellé állt, és ellenzi az európai tervet, hogy 210 milliárd eurót küldjenek a befagyasztott orosz állami vagyonából Ukrajnának – írta a Politico egy kiszivárgott belső dokumentumra hivatkozva.
Olaszország, az EU harmadik legnagyobb népességű és szavazati erejű tagállamának határozott kiállása – kevesebb mint egy héttel az EU-vezetők kulcsfontosságú brüsszeli találkozója előtt – aláássa az Európai Bizottság azon reményeit, hogy megállapodás születik a tervről.
Alaposan megkavarta most a kártyákat Olaszország: a diplomáciai dinamika egy pillanat alatt a feje tetejére állt azzal, hogy Belgiummal, Máltával és Bulgáriával közösen készített egy dokumentumot, amelyben sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az orosz vagyon felhasználásának alternatív lehetőségeit Ukrajna talpon tartására az elkövetkező években.
Brüsszel a nemzetközi pénzpiac és az USA ellen kaszinózik, egyik sem bölcs dolog.
