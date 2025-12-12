Most érkezett: nehézsúlyú európai tagállam köpött bele Von der Leyenék oroszellenes terveibe

Újabb tagállam fordult szembe Ursula von der Leyenékkel: Olaszország nyíltan Belgium mellé állt, és ellenzi az európai tervet, hogy 210 milliárd eurót küldjenek a befagyasztott orosz állami vagyonából Ukrajnának – írta a Politico egy kiszivárgott belső dokumentumra hivatkozva.

Olaszország, az EU harmadik legnagyobb népességű és szavazati erejű tagállamának határozott kiállása – kevesebb mint egy héttel az EU-vezetők kulcsfontosságú brüsszeli találkozója előtt – aláássa az Európai Bizottság azon reményeit, hogy megállapodás születik a tervről.

Alaposan megkavarta most a kártyákat Olaszország: a diplomáciai dinamika egy pillanat alatt a feje tetejére állt azzal, hogy Belgiummal, Máltával és Bulgáriával közösen készített egy dokumentumot, amelyben sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az orosz vagyon felhasználásának alternatív lehetőségeit Ukrajna talpon tartására az elkövetkező években.