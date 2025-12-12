Hálásak lehetnek a Kremlben Orbán Viktor kiállásáért – vadonatúj tervvel álltak elő az oroszok

Nem kizárt, hogy a Donyec-medencében nem lesznek jelen sem orosz, sem ukrán katonák, csak orosz rendfenntartó erők – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója pénteken Ashabadban a Kommerszant című lapnak.

„Elképzelhető, hogy nem lesznek ott közvetlenül sem orosz, sem ukrán katonák. De ott lesz a Roszgvargyija (az orosz nemzeti gárda), ott lesz a mi rendőrségünk, ott lesz minden, ami szükséges a rend fenntartásához és az élet megszervezéséhez” – mondta a tisztségviselő.