Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Vlagyimir Putyin Orbán Viktor oroszország

Hálásak lehetnek a Kremlben Orbán Viktor kiállásáért – vadonatúj tervvel álltak elő az oroszok

2025. december 12. 19:27

Világossá tették: az ukrán javaslatok elfogadhatatlanok Oroszország számára.

2025. december 12. 19:27
null

Nem kizárt, hogy a Donyec-medencében nem lesznek jelen sem orosz, sem ukrán katonák, csak orosz rendfenntartó erők – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója pénteken Ashabadban a Kommerszant című lapnak.

„Elképzelhető, hogy nem lesznek ott közvetlenül sem orosz, sem ukrán katonák. De ott lesz a Roszgvargyija (az orosz nemzeti gárda), ott lesz a mi rendőrségünk, ott lesz minden, ami szükséges a rend fenntartásához és az élet megszervezéséhez” – mondta a tisztségviselő.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Mindenesetre, bármi is legyen a helyzet, ez a terület az Oroszországi Föderáció területe, és a mi közigazgatásunk irányítása alatt fog állni”

– tette hozzá, emlékeztetve arra, hogy az orosz alkotmány így rendelkezik.

Usakov a türkmén fővárosban az orosz sajtónak azt mondta, hogy Moszkva nem látta még az ukrajnai konfliktus rendezésére vonatkozó amerikai tervezeteknek a Washington és Kijev közötti tárgyalások és az európaiak megjegyzései alapján módosított változatát, és lehet, hogy nem lesz elégedett a dokumentumban végrehajtott változtatásokkal.

Úgy vélekedett, hogy Volodimr Zelenszkij ukrán elnök európai tárgyalásai során olyan javaslatokat próbál meg beépíteni az amerikai tervbe, amelyek elfogadhatatlanok Oroszország számára.

Usakov szerint Washington előbb-utóbb fel fogja venni a kapcsolatot Moszkvával ebben a kérdésben.

„Aztán részt veszünk a béketerv megvitatásában, és természetesen határozottan ragaszkodni fogunk a véleményünkhöz” – nyilatkozott.

Ezt is ajánljuk a témában

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a sajtónak ugyancsak Ashabadban nyilatkozva azt hangoztatta, hogy az EU-nak a befagyasztott orosz kintlévőségek kisajátítására irányuló kísérlete a Bretton Woods-i rendszer és „a nemzetközi pénzügyi rendszer minden alapjának és elvének” összeomlásához vezethet. Beszámolt arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívta török hivatali kollégájának, Recep Tayyip Erdogannak a figyelmét arra: az unió „hatalmas csalást” kísérel meg végrehajtani az orosz eszközökkel.

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja az X-en arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió számára súlyos következményekkel járhat a döntés, hogy határozatlan időre befagyasztja az orosz eszközöket.

„Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta a figyelmet az EU jogellenes intézkedéseire, amelyek aláássák az egész nyugati jogi és pénzügyi rendszert, és még súlyosabb következményekkel járnak Európa számára, mint a civilizációt tönkre tevő cenzúra, a tömeges migráció, a migránsok körében elterjedt bűnözés és a bürokratikus ostobaság” – írta Dmitrijev.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fenris
2025. december 12. 20:06
Már megint mi ez a fasz cím..? Csak a szokásos.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!