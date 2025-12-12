Addig feszítik a húrt a „fejlett Nyugaton”, hogy a végén még tényleg odacsapnak az oroszok valamelyik európai városnak

de tartok tőle, hogy nem voltak emiatt álmatlan éjszakáik.

Mintha ezek az idióta szlogenek és tervek kaptak volna új erőre, de ezúttal a jólétbe ájult, és attól teljesen eldeformálódott Nyugatról. Ahol a hosszú békeidőszak, az elképzelhetetlen luxus (igen, az emberiség történelmében soha ennyi ember ilyen életszínvonalon még nem élt) kitermelte azokat a torz lelkületű politikusokat (és mivel általános választások vannak, bizony ennek felelősségében osztozniuk kell a polgároknak is), akik

a háborút megoldásnak, sőt egyenesen kívánatosnak látják és láttatják.

A németek jók gazdaságban, a kultúra megannyi ágában és fociban, de államot szervezni, egyben tartani, a környezetükkel békében meglenni, a diplomáciát megfelelően használni nem nagyon tudják. Egységes államot csak 1871-re tudtak összegrundolni, ami szűk nyolcvan év múlva – két borzalmas világégéssel a háta mögött – kettévált, hogy újraegyesülése után bő harminc évvel már megint háborúra készüljön.