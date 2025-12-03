Az „elbuszosítástól” az antidrón poncsóig – ukrán férfi mesél élményeiről a németeknek

Edzeni kezdett, közben a menekülés útvonalát tervezte, amihez internetes csoportok nyújtottak neki segítséget, sok-sok sorstárs tapasztalataival: Moldova felé a határ ritkán lakott, viszont sík és így könnyebben pásztázható. Lengyelország a visszaküldés miatt rizikós, bár épp ezért arrafelé az ukrán határőrök állítólag lustábbak.

A legmegfelelőbbnek vélt útvonal azonban a Kárpátokon át vezet Románia felé – ezt választotta Alex is a hátizsákjával, hat napon át gyalogolva.

Az internetes fórumokon „antidrón poncsó” viselését javasolják, emellett GPS-óra használatát a mobiltelefon helyett, továbbá őrölt bors bekészítését a kutyák megzavarására, illetve fáklyát a medvék ellen. Szeles, esős időben nagyobb az átjutás esélye, akkor ugyanis a drónok vagy fel se tudnak szállni, vagy rosszabb minőségű felvételeket készítenek. A beszámolók szerint az úton sokan belázasodnak és hasmenéssel küzdenek, ugyanakkor olyan is előfordul, hogy román favágók a határ túloldalán teával és kolbásszal fogadják az érkezőket.

A fiatalember elmondása szerint azonban az út legnehezebb része a határrégió megközelítése Ukrajnában, a közeli vasútállomásokon ugyanis figyelik a hátizsákos „gombászókat”

– ő ezért megkérte egy Kijevben élő azerbajdzsáni barátját, hogy utazzon oda előtte, feltérképezendő a helyzetet, és hozza el a helyi postáról az előreküldött hátizsákját.