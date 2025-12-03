Az „elbuszosítástól” az antidrón poncsóig – ukrán férfi mesél élményeiről a németeknek

Vége, ennyi volt: Trump bejelentette, hogy nem finanszírozza tovább Ukrajnát
Az elnök szerint Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.
Közben az orosz szociológus azt mondja, jöhet rosszabb is Putyinnál.
„Elugrom gombászni” – ezzel a címmel ír immár a német Die Welt is arról, hogy milyen módszerekkel próbálnak menekülni a fiatal ukránok,
miközben „a hadsereg sorozási módszerei egyre durvábbak”.
Megismerkedhetünk Alexszel, egy ma már Berlinben dolgozó 26 éves kijevi fiatalemberrel, aki idén májusban indult útnak; sokáig kivárt otthon és próbált észrevétlenül mozogni a mindennapokban, de mivel egyfelől olyan hírek érkeztek a frontról, hogy
a tisztek korruptak, a katonák felszerelésére kapott pénzt zsebre teszik, segélyszállítmányokkal üzérkednek és értelmetlen parancsokat adnak,
másfelől a TCK toborzótisztjei őt is kétszer megpróbálták buszba tuszkolni (újukrán szóval „buszifikálni”, vagyis „elbuszosítani”), úgy érezte, harmadszorra már nem biztos, hogy megúszná.
Edzeni kezdett, közben a menekülés útvonalát tervezte, amihez internetes csoportok nyújtottak neki segítséget, sok-sok sorstárs tapasztalataival: Moldova felé a határ ritkán lakott, viszont sík és így könnyebben pásztázható. Lengyelország a visszaküldés miatt rizikós, bár épp ezért arrafelé az ukrán határőrök állítólag lustábbak.
A legmegfelelőbbnek vélt útvonal azonban a Kárpátokon át vezet Románia felé – ezt választotta Alex is a hátizsákjával, hat napon át gyalogolva.
Az internetes fórumokon „antidrón poncsó” viselését javasolják, emellett GPS-óra használatát a mobiltelefon helyett, továbbá őrölt bors bekészítését a kutyák megzavarására, illetve fáklyát a medvék ellen. Szeles, esős időben nagyobb az átjutás esélye, akkor ugyanis a drónok vagy fel se tudnak szállni, vagy rosszabb minőségű felvételeket készítenek. A beszámolók szerint az úton sokan belázasodnak és hasmenéssel küzdenek, ugyanakkor olyan is előfordul, hogy román favágók a határ túloldalán teával és kolbásszal fogadják az érkezőket.
A fiatalember elmondása szerint azonban az út legnehezebb része a határrégió megközelítése Ukrajnában, a közeli vasútállomásokon ugyanis figyelik a hátizsákos „gombászókat”
– ő ezért megkérte egy Kijevben élő azerbajdzsáni barátját, hogy utazzon oda előtte, feltérképezendő a helyzetet, és hozza el a helyi postáról az előreküldött hátizsákját.
Azzal kapcsolatban, hogy mit szólnak honfitársaik az elmeneküléshez, egy szintén Románián keresztül menekült férfival egybehangzóan állítják, hogy a legtöbb ukránnak elege van a háborúból, és megértik a hozzájuk hasonló fiatalokat – ezt a cikkben idézett felmérések is alátámasztják, amelyek szerint a győzelemig tartó küzdelmet szorgalmazók aránya a háború elején mért 73 százalékról 24 százalékra csökkent.
Mindeközben a németek egy Drezdában kutató orosz szociológussal is olvashatnak épp egy interjút, méghozzá
„Ha Putyin eltűnik a színről, akkor még rosszabb jöhet” címmel.
Az orosz szakember arról tájékoztatja őket, hogy az oroszok nagyon is érzik a háború hatását, de nem csupán negatív értelemben: a nyugati áruk megdrágultak vagy eltűntek, európai országokba nehezebb utazni – ugyanakkor új munkahelyek és iparágak jöttek létre, a belföldi turizmus virágzik, ami a patriotizmusnak is kedvez; hadirokkantakat pedig még nem nagyon lát az átlagember, ők ugyanis még nem tértek tömegével haza.
A kutató szerint túlzás, hogy Putyin támogatottsága elérné a 85 százalékot,
de ő is 50 százalék fölé saccolja az arányt, elsősorban a háború első éveiben megélt gazdasági fellendülés miatt, de a nyugati szankciók következtében is – az ugyanis fokozta az oroszok saját kormányuk iránti lojalitását, és összezáráshoz vezetett a szankciók révén nekik keresztbe tevő Nyugattal szemben.
A német RTL számára készített eheti felmérés szerint ugyanakkor
a németek egyelőre hajthatatlannak látszanak: kétharmaduk nem fogadná el Ukrajna helyében az amerikai béketervet.
A CDU és az SPD szimpatizánsainak egyaránt 82 százaléka utasítaná el a dokumentumot, a valaha pacifistaként indult Zöldeknek pedig egyenesen 93 százaléka harcoltatna tovább (az utolsó ukránig). Egyedül az AfD szavazói válaszolták többségében, hogy a békét választanák.
(Nyitókép: A Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai besorozható emberek után vadásznak Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP)
Tudta ön, hogy hazánkban harmadannyian érzik magukat szegénynek, mint 2010-ben? Az Eurostat segít minket az év végi visszatekintésben: íme, mi mindenért adhat hálát a magyar! Francesca Rivafinoli írása.
