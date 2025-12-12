Elkerekedett Putyin szeme: orosz árulók játszottak össze az ukránokkal – óriási a veszteség

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) egyik alegysége a Fekete Szikra orosz felkelőmozgalommal együttműködve megsemmisített két orosz hajót a Kaszpi-tengeren, az oroszországi Kalmük Köztársaság partjai közelében – közölte pénteken a Telegramon maga az SZSZO.

A közleményben kiemelték, hogy a hajók hadfelszerelést szállítottak, valamint hogy az orosz felkelők a hajók útvonaláról és rakományáról szóló részletes információval segítették az SZSZO-t. „Az eltalált hajók között van a Kompozitor Rahmanyinov és az Aszkar-Szaridzsa, amelyeket az Oroszországi Föderáció katonai célokra használ, és amelyeket amerikai szankciók sújtanak az orosz–iráni fegyverkereskedelemben való részvételük miatt” – áll a közleményben. A különleges erők hangsúlyozták, hogy céljuk továbbra is az orosz hadsereg támadóképességének gyengítése.