„A globalista elitek az ukrajnai háború örve alatt le akarják választani Európát az orosz energiáról és a kínai kereskedelemről. Ameddig ezt a két célt nem érik el, addig hergelik az ukránokat a háború folytatására. Az első célt, az EU orosz energiáról való leválasztását, 2027 végéig erőltetett módon, az egyhangúságot megkövetelő szankció helyett többségi szavazással is elfogadható kereskedelempolitikai döntésként (pl. száz százalék vám kivetésével) akarják megvalósítani.

Teszik ezt annak ellenére, hogy az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása után a német és a nyugat-európai ipar úgy vesztette el üzleti modelljének alapját, hogy a kieső orosz gáz helyét nem tudta hasonlóan versenyképes áru és bőségesen elérhető energiaforrás átvenni. A németek már ott tartanak, hogy az ország utolsó műtrágyagyárát is bezárják, mivel az LNG-alapú földgázból nem éri nem műtrágyát gyártani. Az elhibázott brüsszeli szankciók miatt nem lehet orosz és belarusz műtrágyát importálni, hazai nincsen, így vagy drága importműtrágyát szórnak a földekre, vagy semmilyet, ám az eredmény ugyanaz lesz: kisebb termés és tovább dráguló élelmiszerek.