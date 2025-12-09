Ft
Európa Marine Le Pen Nigel Farag Politico Donald Trump Mette Frederiksen Orbán Viktor

Orbán Viktor, „a fejfájás” – szinte fájt a Politicónak, de elképesztő társaságba válogatta be a magyar kormányfőt

2025. december 09. 18:13

Donald Tuskot és Magyar Pétert tavaly még nagy ígéretként tartották számon, idén egyikük sem szerepel a Politico 28-as listáján.

2025. december 09. 18:13
null

A Politico idén is közzétette a Politico 28-as listát, amelyen a „2026-os év legbefolyásosabb embereit listázzák Európában”. A brüsszeli lap 28 helyezettje között sok konzervatív politikus is helyet kapott. Beszédes, hogy míg a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk idén nem szerepel a listán, a köztársasági elnök Karol Nawrocki a 23. helyezett. A brit konzervatív Reform UK párt vezetője, Nigel Farage szintén több hellyel megelőzi az ország munkáspárti miniszterelnökét Keir Starmert. Orbán Viktor a 12. helyen szerepel, csupán a nagy országok, vagy jelentős uniós intézmények vezető politikusai előzik meg.

A 2025-ös listáról Donald Tusk mellett tavaly óta az akkor „kihívóként” beharangozott Magyar Péter is eltűnt, ami azt mutatja, hogy már Brüsszelben sem számolnak vele.

A 2026-os lista első helyén Donald Trump amerikai elnök áll, a lista összeállítói szerint ugyanis

az elmúlt egy évben senki sem befolyásolta akkora mértékben Európa helyzetét, mint az amerikai elnök”.

Bár a Politico 28-as listáján alapvetően csak európai politikusok szerepelhetnének, Trump erős befolyása miatt úgy döntöttek a készítők, hogy kivételt tesznek.

Trump után a top tízben kapott még helyet Mette Frederiksen, a soros elnökséget vivő Dánia miniszterelnöke, Friedrich Merz német kancellár, Marine Le Pen, Vlagyimir Putyin, Nigel Farage, Ursula von der Leyen, Mark Rutte NATO-főtitkár, Girogia Meloni és Keir Starmer is. 

Orbán Viktor az előkelő 12. helyen szerepel, megelőzve Emmanuel Macron francia elnököt,

aki csak a tizenhatodik, vagyis tizenkét hellyel legnagyobb belpolitikai kihívója, Marine Le Pen mögött áll.

A magyar miniszterelnököt a brüsszeli lap „a fejfájás” becenévvel illette, és kiemeli, Orbán Viktor az elmúlt évben ellenállásával számos nehéz pillanatot okozott Brüsszelnek, többek között az ukrajnai háború támogatása elleni vétó érvényesítésével. Ugyanakkor a Politico elismeri, hogy

Orbán Európa illiberális jobboldalának vezéralakjává vált, olyan szövetségeseket keresve magának, mint a cseh Andrej Babiš és a szlovák Robert Fico, és megszólított olyan személyiségeket, mint Marine Le Pen vagy az olasz Matteo Salvini”

– írják. A miniszterelnök jó barátságáról Donald Trumppal már meglehetősen sarkosítva, úgy számolnak be: „Donald Trump kegyeit is kereste, meglátogatta Mar-a-Lagóban, és felajánlotta Budapestet helyszínül egy béke-csúcstalálkozóhoz Putyin és az amerikai elnök között”.

Bár Magyar Péter az elmúlt évben nyújtott teljesítménye alapján nem került fel a 2026-os listára, Brüsszelben bíznak benne, hogy a 

közvélemény-kutatásokban megjelenő előnyét sikerül győzelemre is váltani”.

„Magyarország gazdasági visszaesése és a két jelölt egymással versengő Európa-víziójának meghatározó szerepe lesz a kampányban, amely során kiderül, hogy Magyarország – és talán maga az EU is – készen áll-e arra, hogy lezárja az Orbán-korszakot” – írja a Politico.

A brüsszeli lap nem csak arról nem számolt be, hogy Budapestet a békecsúcs helyszínéül Donald Trump és Vlagyimir Putyin közösen találta ki, de látszólag azt is elfelejtették, milyen botrányt kavart néhány hete, amikor a magyar választási esélyekről szóló cikkükből utólag vették ki azoknak a közvélemény-kutatóknak az eredményeit, amelyek nem Magyar Péter győzelmét mutatták. Ennek ellenére továbbra is töretlenül számolnak be arról, hogy a Tisza fölényesen vezeti a magyarországi közvélemény-kutatásokat.

Fotó: SAUL LOEB / AFP

