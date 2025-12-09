Orbán Viktor, „a fejfájás” – szinte fájt a Politicónak, de elképesztő társaságba válogatta be a magyar kormányfőt

– írják. A miniszterelnök jó barátságáról Donald Trumppal már meglehetősen sarkosítva, úgy számolnak be: „Donald Trump kegyeit is kereste, meglátogatta Mar-a-Lagóban, és felajánlotta Budapestet helyszínül egy béke-csúcstalálkozóhoz Putyin és az amerikai elnök között”.

Bár Magyar Péter az elmúlt évben nyújtott teljesítménye alapján nem került fel a 2026-os listára, Brüsszelben bíznak benne, hogy a

közvélemény-kutatásokban megjelenő előnyét sikerül győzelemre is váltani”.

„Magyarország gazdasági visszaesése és a két jelölt egymással versengő Európa-víziójának meghatározó szerepe lesz a kampányban, amely során kiderül, hogy Magyarország – és talán maga az EU is – készen áll-e arra, hogy lezárja az Orbán-korszakot” – írja a Politico.

A brüsszeli lap nem csak arról nem számolt be, hogy Budapestet a békecsúcs helyszínéül Donald Trump és Vlagyimir Putyin közösen találta ki, de látszólag azt is elfelejtették, milyen botrányt kavart néhány hete, amikor a magyar választási esélyekről szóló cikkükből utólag vették ki azoknak a közvélemény-kutatóknak az eredményeit, amelyek nem Magyar Péter győzelmét mutatták. Ennek ellenére továbbra is töretlenül számolnak be arról, hogy a Tisza fölényesen vezeti a magyarországi közvélemény-kutatásokat.