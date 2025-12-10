Megrázó: három afrikai férfi erőszakolt meg egy nőt Olaszországban

Az eset szombat éjszaka történt, amikor a 23 éves nőt a hazaúton, amikor a közlekedési csomóponton két gambiai férfi megállította és lefogta, aztán egy harmadik letépte a ruháit és megerőszakolta a védtelen nőt. Az áldozat hiába kiabált segítségért, az üres metróállomáson senki sem hallotta jajkiáltását.