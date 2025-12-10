Megrázó: három afrikai férfi erőszakolt meg egy nőt Olaszországban

Lelepleződött a Tisza Párt: Magyar Péterék Magyarországból is „migránssimogatót” csinálnának (VIDEÓ)
2026 nyarától Brüsszel és a Tisza Párt tömegesen telepítené be Magyarországra az illegális bevándorlókat.
A rendőrség megkezdte a nyomozást, a térfigyelőkamerákban bíznak.
Az eset szombat éjszaka történt, amikor a 23 éves nőt a hazaúton, amikor a közlekedési csomóponton két gambiai férfi megállította és lefogta, aztán egy harmadik letépte a ruháit és megerőszakolta a védtelen nőt. Az áldozat hiába kiabált segítségért, az üres metróállomáson senki sem hallotta jajkiáltását.
A nőt hajnali órákban sokkos állapotban szállították a kórházba. A rendőrség megkezdte a nyomozást és abban reménykednek, hogy a térfigyelő kamerák felvételei segítséget jelenthetnek a tettesek felderítésében.
Olaszországban nem csak a fővárosban, hanem a kisebb településeken is gyakori a nők elleni szexuális erőszak. A közép-olaszországi Terni városában két egyiptomi férfit tartóztatott le a rendőrség, akik fodrász boltjukban több nőn is szexuális erőszakot hajtottak végre.
A nők elleni szexuális erőszak egyre gyakoribb Olaszországban, 40 százalékban migránsok az elkövetők, akik a teljes lakosság 10 százalékát teszik ki.
