Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
csomóponton hazaút rendőrség Olaszország

Megrázó: három afrikai férfi erőszakolt meg egy nőt Olaszországban

2025. december 10. 20:13

A rendőrség megkezdte a nyomozást, a térfigyelőkamerákban bíznak.

2025. december 10. 20:13


A ROMA olasz portál arról számolt be, hogy gambiai férfiak erőszakoltak meg egy olasz nőt egy forgalmas metrómegállóban. 

Az eset szombat éjszaka történt, amikor a 23 éves nőt a hazaúton, amikor a közlekedési csomóponton két gambiai férfi megállította és lefogta, aztán egy harmadik letépte a ruháit és megerőszakolta a védtelen nőt. Az áldozat hiába kiabált segítségért, az üres metróállomáson senki sem hallotta jajkiáltását.

A nőt hajnali órákban sokkos állapotban szállították a kórházba. A rendőrség megkezdte a nyomozást és abban reménykednek, hogy a térfigyelő kamerák felvételei segítséget jelenthetnek a tettesek felderítésében.

Olaszországban nem csak a fővárosban, hanem a kisebb településeken is gyakori a nők elleni szexuális erőszak. A közép-olaszországi Terni városában két egyiptomi férfit tartóztatott le a rendőrség, akik fodrász boltjukban több nőn is szexuális erőszakot hajtottak végre.

A nők elleni szexuális erőszak egyre gyakoribb Olaszországban, 40 százalékban migránsok az elkövetők, akik a teljes lakosság 10 százalékát teszik ki.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Facebook

