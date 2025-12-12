Már látják az Európai Unió végét az oroszok: ha ez bekövetkezik, atomjaira hullik a szövetség

Ezeket az országokat menekítené ki Trump Brüsszel befolyása alól – új európai államszövetséget hozna létre Amerika?
Az Egyesült Államok a „Make Europe Great Again” jelszava alatt szabná át az öreg kontinenst.
Hegyezik a fülüket Moszkvában.
Alekszej Puskov, az orosz Szövetségi Tanács információs politikai bizottságának vezetője szerint Olaszország, Magyarország, Ausztria és Lengyelország esetleges kilépése az EU-ból a szervezet felbomlásához vezethetne – írja a Rosszijszkaja Gazeta, valamint a Lenta.
Puskov hangsúlyozta, hogy Washington – a Defense One értesülései alapján – aktívabb együttműködést tervez e négy országgal annak érdekében, hogy eltávolítsa őket az EU befolyási köréből.
Donald Trump amerikai elnököt Puskov úgy jellemezte, mint aki ellenségesen viszonyul az EU-hoz és annak „baloldali-liberális elitjéhez”.
Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök aggodalmát indokoltnak tartja; szerinte négy ország távozása véget vetne az Európai Uniónak.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Államok a „Make Europe Great Again” jelszava alatt szabná át az öreg kontinenst.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP