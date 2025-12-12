Alekszej Puskov, az orosz Szövetségi Tanács információs politikai bizottságának vezetője szerint Olaszország, Magyarország, Ausztria és Lengyelország esetleges kilépése az EU-ból a szervezet felbomlásához vezethetne – írja a Rosszijszkaja Gazeta, valamint a Lenta.

Puskov hangsúlyozta, hogy Washington – a Defense One értesülései alapján – aktívabb együttműködést tervez e négy országgal annak érdekében, hogy eltávolítsa őket az EU befolyási köréből.