háború Háború Ukrajnában Brüsszel uniós csatlakozás Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Most érkezett: ugrásra készen állnak az ukránok, elég csak résnyire nyitni az ajtót

2025. december 12. 10:19

Még mindig Magyarország döntésén múlik minden.

2025. december 12. 10:19

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismertette a béketerv részleteit, amely az orosz hadsereg kivonását írja elő több megszállt területről, míg Donbász esetében kompromisszumot keresnek – írja a Korrespondent.

Az EU új technikai tárgyalási formát indított Ukrajnával, amely ideiglenesen megkerüli Magyarország vétóját;

azonban a csatlakozási fejezetek lezárásához továbbra is minden tagállam – így Orbán Viktor vezette magyar kormány – jóváhagyása szükséges. A cikk szerint ez gyorsíthatja az ukrán integrációt, amint a magyar blokád feloldódik.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Nemmostszülettem
2025. december 12. 12:02
További kitartást a magyar blokád feloldódásához.
csulak
2025. december 12. 11:59
nem kell korrupt aranybudi orszag !
simakutya
2025. december 12. 11:40
Készek a csatlakozásra néhány hónap után ,már 68 feltételből 63 teljesítve van közölte Lejjebb.Az aranybudi volt a a 62-edik.Vélhetőleg Arany hólapát a 66-odik feltétel lesz,csak erről még nem derült ki hogy már teljesült,nehogy gyanút fogjanak . Vétek lenne ezt a szuper államot szuper embereivel együtt nem felvenni az unióba
orokkuruc-2
2025. december 12. 11:05
Pedig ezt akár alá is írhatnánk, had röhögjön egy jót Putin :)
