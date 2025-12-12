Most érkezett: ugrásra készen állnak az ukránok, elég csak résnyire nyitni az ajtót

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismertette a béketerv részleteit, amely az orosz hadsereg kivonását írja elő több megszállt területről, míg Donbász esetében kompromisszumot keresnek – írja a Korrespondent.

Az EU új technikai tárgyalási formát indított Ukrajnával, amely ideiglenesen megkerüli Magyarország vétóját;

azonban a csatlakozási fejezetek lezárásához továbbra is minden tagállam – így Orbán Viktor vezette magyar kormány – jóváhagyása szükséges. A cikk szerint ez gyorsíthatja az ukrán integrációt, amint a magyar blokád feloldódik.