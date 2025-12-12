Most érkezett: ugrásra készen állnak az ukránok, elég csak résnyire nyitni az ajtót

Történelmi pillanathoz érkeztünk: minden kicsúszhat Orbán kezéből, már kidolgozták a haditervet Brüsszelben
Hamar dűlőre vinnék a dolgot.
Még mindig Magyarország döntésén múlik minden.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismertette a béketerv részleteit, amely az orosz hadsereg kivonását írja elő több megszállt területről, míg Donbász esetében kompromisszumot keresnek – írja a Korrespondent.
Az EU új technikai tárgyalási formát indított Ukrajnával, amely ideiglenesen megkerüli Magyarország vétóját;
azonban a csatlakozási fejezetek lezárásához továbbra is minden tagállam – így Orbán Viktor vezette magyar kormány – jóváhagyása szükséges. A cikk szerint ez gyorsíthatja az ukrán integrációt, amint a magyar blokád feloldódik.
Ezt is ajánljuk a témában
Hamar dűlőre vinnék a dolgot.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Túl messzire merészkedett Ursula von der Leyen.
Von der Leyenék asztalán landolt Magyarország válasza.
Viszont van egy feltétele az ukrán elnöknek.