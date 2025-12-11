Ft
Történelmi pillanathoz érkeztünk: minden kicsúszhat Orbán kezéből, már kidolgozták a haditervet Brüsszelben

2025. december 11. 18:14

Hamar dűlőre vinnék a dolgot.

2025. december 11. 18:14
null

Csütörtökön megegyezésre jutottak az uniós nagykövetek arról, hogy elfogadnak egy jogi mechanizmust, amellyel el tudják kerülni az esetleges magyar vétót az Oroszországgal szembeni szankciók ügyében – számolt be a hírről a Politico.

A lap arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós nagykövetek vészhelyzeti jogosítványokat adtak az Európai Bizottságnak,

annak érdekében, hogy az összesen 210 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont ne lehessen egyetlen tagország ellenszavazatával feloldani.

A nagykövetek túlnyomó többsége megegyezett a vészhelyzeti jogosítványokban, amelyeket az uniós alapszerződés 122. pontját alapul véve, a gazdasági szolidaritásra hivatkozva vezetnek be. A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy a belga miniszterelnök szerint a 210 milliárd eurós „reparációs hitel” jogi alapja – az EU-szerződés 122. cikke – megkérdőjelezhető, mivel vészhelyzetet feltételez, de Ukrajna nem EU-tag.

Brüsszelben ráadásul eleve abban is sokan bíznak, hogy Orbán Viktor nem fog végül vétózni. Az Euractiv szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök többször fenyegetett vétóval Oroszország szankcionálása kapcsán, de végül mindig visszalépett.

Nem eszik olyan forrón a kását

A Politico végül megjegyezte, hogy a konkrét javaslatról pénteken szavazhat az Európai Unió Tanácsa.

A jogi szöveg szerint a veszélyhelyzeti jogosítványok addig maradnak érvényben, amíg Oroszország nem hagy fel az agresszióval Ukrajnában és nem nyújt kárpótlást az ukrán államnak.

A nyitókép illusztráció. Fotó: JOHN THYS / AFP

