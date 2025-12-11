Történelmi pillanathoz érkeztünk: minden kicsúszhat Orbán kezéből, már kidolgozták a haditervet Brüsszelben

Csütörtökön megegyezésre jutottak az uniós nagykövetek arról, hogy elfogadnak egy jogi mechanizmust, amellyel el tudják kerülni az esetleges magyar vétót az Oroszországgal szembeni szankciók ügyében – számolt be a hírről a Politico.

A lap arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós nagykövetek vészhelyzeti jogosítványokat adtak az Európai Bizottságnak,