Orbán bármikor bedobhatja a törülközőt: elszabadultak az indulatok, Brüsszelben már csak Magyarország döntésére várnak

2025. december 11. 17:35

Megdöbbentő következtetésre jutott az Euractiv.

2025. december 11. 17:35
null

Bart De Wever belga miniszterelnök a belga parlamentben élesen bírálta az Európai Bizottság javaslatát, amely az orosz jegybanki vagyonok határozatlan idejű befagyasztását célozza Ukrajna támogatására – emlékeztetett az Euractiv.

Szerinte a 210 milliárd eurós „reparációs hitel” jogi alapja – az EU-szerződés 122. cikke – megkérdőjelezhető, mivel vészhelyzetet feltételez, de Ukrajna nem EU-tag. De Wever hangsúlyozta: csak akkor támogatja a tervet, ha a kockázatokat megosztják és más tagállamok is bevonják saját területükön lévő orosz eszközeiket.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök többször fenyegetett vétóval Oroszország szankcionálása kapcsán, de végül mindig visszalépett

állapította meg a lap. Christine Lagarde EKB-elnök szerint ugyanakkor ez a jogi javaslat áll eddig legközelebb a nemzetközi joghoz.

