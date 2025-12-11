Orbán bármikor bedobhatja a törülközőt: elszabadultak az indulatok, Brüsszelben már csak Magyarország döntésére várnak

Bart De Wever belga miniszterelnök a belga parlamentben élesen bírálta az Európai Bizottság javaslatát, amely az orosz jegybanki vagyonok határozatlan idejű befagyasztását célozza Ukrajna támogatására – emlékeztetett az Euractiv.

Szerinte a 210 milliárd eurós „reparációs hitel” jogi alapja – az EU-szerződés 122. cikke – megkérdőjelezhető, mivel vészhelyzetet feltételez, de Ukrajna nem EU-tag. De Wever hangsúlyozta: csak akkor támogatja a tervet, ha a kockázatokat megosztják és más tagállamok is bevonják saját területükön lévő orosz eszközeiket.