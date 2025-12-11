Ft
Megfagyott a levegő Ukrajnában: Zelenszkij hajlandó lemondani a Putyin által kért területekről

2025. december 11. 20:28

Viszont van egy feltétele az ukrán elnöknek.

2025. december 11. 20:28
null

Az ukrajnai háború befejezéséről szóló megállapodás kidolgozására nem volt konkrét, ultimátumjellegű határidő, de az Egyesült Államok szeretné még karácsony előtt teljes mértékben tisztázni a megállapodás állását – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságírókkal.

 

Nem voltak konkrét, ultimátumjellegű határidők. Az azonban tény, hogy mindenki a lehető leggyorsabb befejezést szeretné.

Az Egyesült Államok gyorsabb befejezést akar, ezt halljuk tőlük. Úgy gondolom, hogy valóban azt szerették volna, vagy talán még mindig azt szeretnék, hogy karácsonyig teljes képet kapjanak arról, hol tartunk ezzel a megállapodással” – idézte az államfőt az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Az elnök rámutatott arra, hogy az Ukrajna elleni háború befejezésére vonatkozó terv nem egyetlen dokumentum, hanem azok összetett rendszere, és sok dokumentum még nincs végleges formában, mivel függ attól, milyen formában fogadják el az alapként szolgáló 20 pontos tervet. „Ebben több dolog is szerepel, például: a háború utáni gazdaság és helyreállítás, biztonsági garanciák és egyéb kérdések, amelyek az alapdokumentum keretében kerülnek meghatározásra, majd az adott pontok részletezése alapján külön dokumentumok készülnek. Tehát a 20 pont az alap, egy feltételes keret, amelyre a megfelelő számú dokumentum épül majd” – mondta.

Az elnök kifejezte meggyőződését, hogy az Egyesült Államokkal a gazdasági és helyreállítási megállapodást alá fogják írni, valamint kidolgoznak hatékony biztonsági garanciákat is, amelyeket alá lehet majd írni.

Az államfő leszögezte, hogy a Donyeck megyei területek sorsáról az ukrán népnek kell döntenie, választások vagy népszavazás formájában.

Zelenszkij elmondása szerint az Egyesült Államok az orosz megszállás alá került zaporizzsjai atomerőműnél közös, ukrán-amerikai irányítást javasol, de jelenleg nehéz meghatározni, miként lehetne az erőművet üzembe helyezni és irányítani, ezért a javasolt formátum még tárgyalás alatt van.

Az elnök kijelentette azt is, hogy megállapodás született arról, hogy még idén egy nagyszabású fogolycserét hajtanak végre, de az oroszok most lassítják ezt a folyamatot.

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Toma78
2025. december 11. 22:24
Meg van a Gyalog Galopp Fekete lovagja? "Egyeztünk ki egy döntetlenbe"😂🤣 Zelenszkij örüljön neki, hogy nem ő lesz az orosz Mars expedició első kísérleti alanya. Egy levegő vétellel kilőhetnék a Mars felé az arany vécéjére kötözve...😉👋
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. december 11. 21:45
"a Donyeck megyei területek sorsáról az ukrán népnek kell döntenie" Ez hülye?
Válasz erre
2
0
optimista-2
2025. december 11. 21:45
Legyen béke ! Legalább január 6-,ig. Trump zsebelje be a dicsőséget és január 7-én Putyin egészen Záhonyig ELŐRE !
Válasz erre
0
0
Pandaka pygmaea
2025. december 11. 21:38
Mindeközben a Zselé-család már bőszen csomagolja a a fényessegű eu által előírt környezetbarát (🤭) puttyogós fóliába a (még kimentett) ún. családi ékszereket. Is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!