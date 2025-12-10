Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szergej Lavrov háború Háború Ukrajnában Steven Witkoff béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin kisebbség

Megállapodásra jutott Moszkva és Washington: fontos részletről rántották le a leplet

2025. december 10. 22:05

Lavrov szerint az amerikai béketerv módosításai egyelőre titkosak, de mégis elárult valamit.

2025. december 10. 22:05
null

Az ukrajnai kisebbségek jogai és a vallásszabadsága biztosításának szükségességéről szólt az amerikai elnöki különmegbízott által Moszkvában ismertetett javaslatok egy része – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz parlamenti felsőház szerdai „kormányzati óráján”.

„Azokban a javaslatokban – remélem, nem árulok el nagy titkot –, amelyeket Steven Witkoff magával hozott, és amelyeket részletesen megvitattak az Oroszországi Föderáció elnökével, kifejezetten szerepel, hogy Ukrajnában – vagyis ott, ami Ukrajnából megmarad – biztosítani kell a nemzeti kisebbségek jogait és a vallásszabadságot, összhangban a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal” – mondta a tárcavezető.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Lavrov szerint az amerikai béketerv módosításai egyelőre titkosak, de „az emberi jogok ügyében nem lehet titkolózni”.

„Nos, az amerikai félnek az említett, Ukrajnának az emberi jogokra és vallásszabadságra vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásának biztosítására vonatkozó javaslatait európai értelmezés szerint átdolgozták” – tette hozzá a külügyminiszter.

Az orosz diplomácia vezetője azt hangoztatta, a nyugati vezetők közül Donald Trump amerikai elnök az egyedüli, aki „rögtön azt követően, hogy januárban a Fehér Házba költözött, megértést tanúsított azon okok iránt, amelyek az ukrajnai háborút elkerülhetetlenné tették”.

Elmondta, hogy Moszkva és Washington megállapodásra jutott az ukrajnai konfliktus lezárására irányuló munka folytatásáról.

Az Európai Unióról szólva azt mondta, az unió még mindig Oroszország legyőzhetőségével hitegeti magát. „Miután egész politikai tőkéjüket az Oroszország ellen ukrán polgárok kezével és testével vívott háborúba fektették, reménytelen politikai vakságukban azzal áltatják magukat, hogy valamilyen módon legyőzhetik országunkat. Ahogyan az elnök (Vlagyimir Putyin) hangsúlyozta, nem áll szándékunkban háborúzni Európával, még gondolatunk sincs ilyen” – fogalmazott.

Kilátásba helyezte ugyanakkor, hogy Moszkva minden ellenséges lépésre válaszolni fog,

beleértve az európai katonai kontingensek Ukrajnában való vezénylését és az orosz eszközök kisajátítását. „Európa igyekszik minden lehetséges módon arra felbujtani az úgynevezett ukrán vezetőt és rezsimjének tagjait, hogy az utolsó ukránig folytassák a harcot. Jelenleg ezt az ideológiai töltetet pénzügyi megfontolások befolyásolják, mert azon kívül, hogy kirabolják Oroszországot és nemzetközi és kereskedelmi jogot megsértve elvegyék az arany- és devizatartalékainkat, nincs más finanszírozási forrásuk – mondta Szergej Lavrov.

Az RBK című lap emlékeztetett rá, hogy az orosz hatóságok többször is felhívták a figyelmet az orosz nyelv ukrajnai diszkriminálására. Az orosz külügyminisztérium az ukrán nyelv kivételes jogairól szóló törvényt „kényszerű ukránizálásnak” nevezte. Emellett 2025 decemberének elején az ukrán parlament az oroszt megfosztotta védett nyelvi státusától Ukrajnában.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Sergei KARPUKHIN / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2025. december 10. 22:29
Jövőre lesz az USA 250 éves. Gondolom, egész évben ünnepelni akarnak, és nem háborúzni. 50 éve (200 éves jubileum) is vége volt már a vietnami háborúnak.
Válasz erre
2
0
Bitrex®
2025. december 10. 22:14
"...mert azon kívül, hogy kirabolják Oroszországot és nemzetközi és kereskedelmi jogot megsértve elvegyék az arany- és devizatartalékainkat..." Hogyan tudnák az orosz aranytartalékokat (2330 tonna) elvenni? Csak nem ők is Londonban, Párizsban, New Yorkban tárolják, mint a németek? És mi van a devizatartalékokkal? Azt is külföldön őrzik?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!