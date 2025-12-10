Ezeket az országokat menekítené ki Trump Brüsszel befolyása alól – új európai államszövetséget hozna létre Amerika?

Trump nem rejtette véka alá mit gondol az EU-ról: mi a szövetség jövője?
A brüsszeli elit dühöng, Trump viszont csak a nyilvánvalót mondta ki.
Az Egyesült Államok a „Make Europe Great Again” jelszava alatt szabná át az öreg kontinenst.
Az egész öreg kontinenst és a világpolitikát is átformáló tervek szerepelnek az Egyesült Államok most kiszivárgott Nemzetbiztonsági Stratégia (NSS) címet viselő dokumentumában. A Defense One részben a News ORF értesülése alapján arról ír, hogy a Trump-adminisztráció szakítana az USA régi, hagyományos európai szövetségeseivel, új hatalmi formációkat vagy államszövetséget hozna létre és kulturális alapú európai befolyásépítést tervez.
A kiszivárgott dokumentum szerint Európa a jelenlegi bevándorláspolitikája és a szólásszabadság korlátozása, a cenzúra miatt civilizációs válságba került, ezért
Washingtonnak csak néhány, ideológiailag közel álló kormánnyal kellene szorosan együttműködnie.
A dokumentum név szerint említi
amelyekkel az Egyesült Államoknak
olyan módon kellene szorosabban együttműködnie, hogy azzal el is távolítsa őket az Európai Uniótól”.
Az NSS szerint Washingtonnak támogatnia kell a „szuverenitást és a hagyományos európai életformát helyreállítására törekvő politikai és kulturális szereplőket”, mindaddig, amíg azok „Amerika-barátok”.
A stratégia egy új, a G7-et helyettesítő nemzetközi fórumot is létrehozna. A C5-öt (Core 5) névre hallgató nemzetközi csoport tagja lenne
Ez a testület rendszeres csúcstalálkozókon foglalkozna globális kérdésekkel. A dokumentum első témaként Izrael és Szaúd-Arábia kapcsolatának rendezését jelöli meg.
Egykor pária volt a Fehér Házban, most vadászgépeket kaphat Amerikától.
Az NSS emellett világosan kijelenti, hogy az Egyesült Államok egyedüli világvezető szerepe hibás cél volt:
A hegemónia nem volt elérhető, és nem is volt kívánatos.”
A Trump-adminisztráció szerint az Egyesült Államoknak csak akkor kellene beavatkoznia bármiféle, a világpolitikában történő eseménybe, ha más országok tevékenysége közvetlenül sérti az amerikai érdekeket.
Ennek jegyében Washington háttérbe lépne Európa katonai védelmében, miközben erőforrásait a nyugati félteke – például a Venezuela-alapú drogkartellek – elleni fellépésre összpontosítaná.
Washington üzenete világos, a döntés felelőssége Európáé.
A stratégia ugyanakkor hangsúlyozza:
sem Kína, sem Oroszország nem vehette át Washington helyét Európában, ezért regionális szövetségesekkel kell együttműködni a stabilitás fenntartására.
A cikk megjelenése után a Fehér Ház határozottan cáfolta, hogy a Nemzetbiztonsági Stratégiának létezne bármilyen más, a hivatalos változaton kívüli verziója. Anna Kelly szóvivő úgy fogalmazott:
Nincs alternatív, privát vagy titkos verzió.”
Elmondása szerint a Defence One által elemzett verziót nem az elnökhöz közel álló körök szivárogtatták ki, akiknek „fogalmuk sincs róla”, miről beszélnek tulajdonképpen.
Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP