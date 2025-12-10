Ezeket az országokat menekítené ki Trump Brüsszel befolyása alól – új európai államszövetséget hozna létre Amerika?

Az NSS szerint Washingtonnak támogatnia kell a „szuverenitást és a hagyományos európai életformát helyreállítására törekvő politikai és kulturális szereplőket”, mindaddig, amíg azok „Amerika-barátok”.

C5: a jövő nagyhatalmi klubja?

A stratégia egy új, a G7-et helyettesítő nemzetközi fórumot is létrehozna. A C5-öt (Core 5) névre hallgató nemzetközi csoport tagja lenne

az Egyesült Államok,

Kína,

Oroszország,

India és

Japán.

Ez a testület rendszeres csúcstalálkozókon foglalkozna globális kérdésekkel. A dokumentum első témaként Izrael és Szaúd-Arábia kapcsolatának rendezését jelöli meg.