Lengyelország Magyarország Donald Trump Ausztria Olaszország Európai Unió Egyesült Államok

Ezeket az országokat menekítené ki Trump Brüsszel befolyása alól – új európai államszövetséget hozna létre Amerika?

2025. december 10. 18:45

Az Egyesült Államok a „Make Europe Great Again” jelszava alatt szabná át az öreg kontinenst.

2025. december 10. 18:45

Az egész öreg kontinenst és a világpolitikát is átformáló tervek szerepelnek az Egyesült Államok most kiszivárgott Nemzetbiztonsági Stratégia (NSS) címet viselő dokumentumában. A Defense One részben a News ORF értesülése alapján arról ír, hogy a Trump-adminisztráció szakítana az USA régi, hagyományos európai szövetségeseivel, új hatalmi formációkat vagy államszövetséget hozna létre és kulturális alapú európai befolyásépítést tervez.

Donald Trump – Az Egyesült Államok elnökének eddigi politikájától nem állnak messze az állítólagos kiszivárgott dokumentumban foglaltak
Donald Trump – Az Egyesült Államok elnökének eddigi politikájától nem állnak messze az állítólagos kiszivárgott dokumentumban foglaltak
Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A „Make Europe Great Again”-program

A kiszivárgott dokumentum szerint Európa a jelenlegi bevándorláspolitikája és a szólásszabadság korlátozása, a cenzúra miatt civilizációs válságba került, ezért

Washingtonnak csak néhány, ideológiailag közel álló kormánnyal kellene szorosan együttműködnie.

A dokumentum név szerint említi

  • Magyarországot,
  • Ausztriát,
  • Olaszországot és
  • Lengyelországot,

amelyekkel az Egyesült Államoknak

olyan módon kellene szorosabban együttműködnie, hogy azzal el is távolítsa őket az Európai Uniótól”.

Az NSS szerint Washingtonnak támogatnia kell a „szuverenitást és a hagyományos európai életformát helyreállítására törekvő politikai és kulturális szereplőket”, mindaddig, amíg azok „Amerika-barátok”.

C5: a jövő nagyhatalmi klubja?

A stratégia egy új, a G7-et helyettesítő nemzetközi fórumot is létrehozna. A C5-öt (Core 5) névre hallgató nemzetközi csoport tagja lenne

  • az Egyesült Államok,
  • Kína,
  • Oroszország,
  • India és
  • Japán.

Ez a testület rendszeres csúcstalálkozókon foglalkozna globális kérdésekkel. A dokumentum első témaként Izrael és Szaúd-Arábia kapcsolatának rendezését jelöli meg.

Az amerikai hegemónia „kudarca”

Az NSS emellett világosan kijelenti, hogy az Egyesült Államok egyedüli világvezető szerepe hibás cél volt:

A hegemónia nem volt elérhető, és nem is volt kívánatos.”

A Trump-adminisztráció szerint az Egyesült Államoknak csak akkor kellene beavatkoznia bármiféle, a világpolitikában történő eseménybe, ha más országok tevékenysége közvetlenül sérti az amerikai érdekeket.

Ennek jegyében Washington háttérbe lépne Európa katonai védelmében, miközben erőforrásait a nyugati félteke – például a Venezuela-alapú drogkartellek – elleni fellépésre összpontosítaná.

A stratégia ugyanakkor hangsúlyozza:

sem Kína, sem Oroszország nem vehette át Washington helyét Európában, ezért regionális szövetségesekkel kell együttműködni a stabilitás fenntartására.

A Fehér Ház tagad

A cikk megjelenése után a Fehér Ház határozottan cáfolta, hogy a Nemzetbiztonsági Stratégiának létezne bármilyen más, a hivatalos változaton kívüli verziója. Anna Kelly szóvivő úgy fogalmazott:

Nincs alternatív, privát vagy titkos verzió.”

Elmondása szerint a Defence One által elemzett verziót nem az elnökhöz közel álló körök szivárogtatták ki, akiknek „fogalmuk sincs róla”, miről beszélnek tulajdonképpen.

Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

