Európának fel kell készülnie egy Amerika utáni időszakra

Az elmúlt hónapokban egyre világosabbá vált, hogy Európa nem számíthat feltétlenül ugyanarra az amerikai elköteleződésre, amelyet évtizedeken át adottnak tekintett. A Politico beszámolója szerint a Donald Trump környezetéből érkező éles bírálatok, valamint a NATO jövőjét érintő nyílt kérdőjelek sokak szerint arra utalnak: a kontinens vezetői kénytelenek készülni arra az eshetőségre, amelyet eddig szinte elképzelhetetlennek tartottak. Egy európai védelmi tisztviselő arról beszélt, hogy az amerikaiakkal folytatott egyeztetések „kínossá” váltak még az 5. cikkely jövőjét illetően is, mert „az a bizonytalanság, hogy az Egyesült Államok hogyan viselkedne egy támadás esetén, egyszerűen túl magas”.

Európa számára eljött a poszt-amerikai korszak kezdete. Trump kijózanító üzenete után a kontinens vezetői saját védelmi stratégiát keresnek.

Forrás: NICOLAS TUCAT / AFP

Európa saját rendet keres

A fennálló helyzet olyan mozgásokat indított el, amelyek néhány éve még radikálisnak hatottak volna. A kontinens vezető országai új, Európa-vezette biztonsági architektúrát tesztelnek, részben azért, mert a hagyományos NATO-keretek között nem lehet szó egy „poszt-amerikai” jövő megtervezéséről. A legtöbb, Ukrajnát érintő döntés már most egy laza együttműködésben születik, amelyben az Egyesült Királyság és Franciaország viszi a prímet, Németország pedig társul melléjük.