Fehér Ház Washington Szaúd-Arábia Mohamed bin Szalmán Izrael Egyesült Államok

Fordulópont: Trump látványos gesztusokkal hozza vissza a szaúdi trónörököst Washingtonba

2025. november 19. 13:18

Egykor pária volt a Fehér Házban, most vadászgépeket kaphat Amerikától.

2025. november 19. 13:18
null

Donald Trump amerikai elnök korábban páriaként kezelt Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceget, most mégis díszvendégként fogadta Washingtonban – írja a New York Times. A lap úgy véli ez teljesen újraírta a szaúdi–amerikai viszony eddigi kereteit.

Új szakasz az amerikai–szaúdi kapcsolatokban

Donald Trump látványos politikai fordulatot hajtott végre a szaúdi trónörökös, Mohamed bin Szalmán megítélésében. Miközben hét évvel ezelőtt a Khashoggi-gyilkosság miatt Washington még gyakorlatilag száműzte a szaúdi vezetőt, Trump november 18-án

  • vörös szőnyeggel,
  • katonai díszszázaddal,
  • lovas tisztekkel és
  • F–35-ösök díszrepülésével fogadta a Fehér Házban.

Trump egyenesen azt mondta: „nagyon régóta jó barátok vagyunk”, és ismételten megvédte vendégét „az amerikai hírszerzés következtetéseivel” szemben, miszerint a herceg rendelte el Jamal Khashoggi újságíró meggyilkolását.

Sok ember nem kedvelte azt az úriembert”

– jelentette ki az amerikai elnök, majd hozzátette:

Megesnek dolgok”.

Mi volt a Khashoggi-gyilkosság?

Jamal Khashoggi szaúdi újságíró és a The Washington Post publicistája 2018. október 2-án tűnt el a szaúdi konzulátuson Isztambulban, ahová házassági papírokért érkezett. A török hatóságok később megállapították: a konzulátuson egy Rijádból érkezett 15 fős szaúdi kommandó megfojtotta, majd feldarabolta. Az amerikai hírszerzés „magas fokú bizonyossággal” arra jutott, hogy a műveletet Mohamed bin Szalmán trónörökös tudtával és jóváhagyásával hajtották végre, amit a szaúdi vezetés mindmáig tagad. A gyilkosság világszerte diplomáciai botrányt váltott ki, hosszú időre persona non gratává téve a trónörököst a nyugati politikában.

F–35-ösök, atomerőművek, mesterséges intelligencia

A NYT részletesebben ír arról, hogy a trónörökös milyen konkrét amerikai technológiákhoz juthat hozzá:

  • F–35-ös harci repülők (Izrael tiltakozása ellenére),
  • a világ leggyorsabb chipjei, amelyek a szaúdi adatközpontok és az MI-stratégia alapjai lesznek,
  • egy későbbi, előkészítés alatt álló nukleáris együttműködés, amely a szaúdi urándúsítás lehetőségét is érintheti.

A találkozón a szaúdi és az amerikai küldöttség összesen több mint ezermilliárd dollárnyi szaúdi beruházásról tárgyalt.

A lap azt is hangsúlyozza: Mohamed bin Szalmán ügyesen „játszotta ki a kínai kártyát”,

jelezve Washingtonnak, hogy amit Amerika nem ad meg, azt Peking kész szállítani.

Trump teljes mellszélességgel védte a trónörököst

Amikor a találkozó után egy riporter felvetette a Khashoggi-gyilkosság ügyét és a szaúdi vezetés korábbi szerepét a 9/11-es támadásokban, Trump dühösen visszatámadt:

Nem kell zavarba hozni a vendégünket”, majd kijelentette, hogy bin Szalmán „nem tudott semmiről”.

Izrael-ügyben nincs áttörés

Trump szerette volna elérni, hogy Szaúd-Arábia csatlakozzon az Ábrahám-megállapodásokhoz és normalizálja viszonyát Izraellel, de a NYT szerint ez továbbra sem opció a közel-keleti vezetés számára. A trónörökös csak elvi hajlandóságát jelezte, azt is csak bizonyos szigorú feltételekhez kötve.

A közelmúltban nem ez volt az első, közel-keleti csúcstalálkozó a Fehér Házban. Trump nemrég Szíria új vezetőjét fogadta meglehetősen sajátos körülmények között. A menetrendből mindenesetre kikövetkeztethető, hogy az Egyesült Államok elnöke továbbra is gázai békemegállapodás életbe tartásán fáradozik, és annak tágabb, regionális keretrendszerét igyekszik stabilizálni. Még akkor is, ha ehhez olyan szereplőkkel kell egy asztalhoz ülnie, akikkel a saját támogatói sem látják őt szívesen egy légtérben.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
 

