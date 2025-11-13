Ft
Washington Donald Trump Szíria Egyesült Államok

Parfümfelhő és kedélyes csevegés: így fogadta Trump Szíria volt dzsihadista elnökét

2025. november 13. 21:10

Ahmad al-Sharaa fejére korábban jelentős vérdíjat tűztek ki az amerikai hatóságok terrorizmus miatt.

2025. november 13. 21:10
null

Donald Trump szíriai vendége, Ahmad al-Sharaa – a korábbi dzsihadista parancsnokból lett államfő – november 10-én a Fehér Házban járt, ahol a Telegraph szerint egy rendkívül szokatlan, meghökkentő jelenet kísérte a találkozót.

A Trump Fragrance parfümcsalád egyik reklámja
Forrás: X

A látogatás amúgy is nagy diplomáciai érzékenységet igényelt, hiszen az Egyesült Államok csak napokkal az esemény előtt törölte Sharát a „különösen veszélyes globális terroristák” listájáról.

Illatfelhő és családi dolgok

A Telegraph által nyilvánosságra hozott videón látszik, ahogy az amerikai elnök mosolyogva leveszi saját, Trump Fragrance márkájú, aranykupakos férfi parfümjének tetejét, előbb saját magán próbálja ki a terméket, majd ráfúj néhány permetet a látványosan feszengő Sharára. Ezt követően a diplomáciai küldöttség egy másik tagja is kap az illatszerből.

Ez férfi illat. A legjobb illat, rendben?”

– mondja Trump, majd hozzáteszi, hogy a szíriai vezető feleségének is hozott egy üveg női változatot.

Ezután félig viccelődve megkérdezi:

Hány felesége van? Egy?”

Sharaa nevetve bólint, mire Trump barátságosan vállon veregeti:

Nálatok sose tudhatom.”

A könnyed hangvétel éles kontrasztot mutat ahhoz képest, hogy

Sharaa korábban az al-Kaidához és az Iszlám Államhoz köthető két fegyveres csoport, az an-Nuszra Front, majd a Hajat Tahrír al-Sam parancsnoka volt, és egy időben Abu Ghraib amerikai katonai börtönében tartották fogva.

Óvatos protokoll, kényes diplomácia

A Fehér Ház gondosan kerülte a hivatalos pompát:

  • Sharaa nem használhatta a West Wing előtti díszbejáratot,
  • nem volt zászlósor, tisztelgő sorfal vagy sajtónyilvános kézfogás.

A szír államfőt egy oldalbejáraton vitték be a Fehér Házba, amit általában titkos megbeszélések vagy válságértekezletek esetén szoktak igénybe venni.

Trump mégis a számára jellemző „személyes diplomáciát” választotta: a sajtó kizárása mellett, közvetlen beszélgetésben próbálta közelebb hozni a frissen kinevezett szír elnököt, ahogy tette korábban Vlagyimir Putyinnal és Kim Dzsongunnal is.

Politikai reakciók és következmények

A jobboldali amerikai aktivisták egy része felháborodott. Laura Loomer például azt írta: „nem vicces”, hogy Trump ilyen közvetlen hangnemben fogad egy olyan vezetőt, akinek szervezeteit és személyét is súlyos emberi jogsértések terhelik.

Ugyanakkor a Telegraph szerint Sharaa washingtoni látogatása egy jól megtervezett PR-offenzíva része:

az új szíriai vezetés azt üzeni, hogy országa már nem jelent fenyegetést a Nyugat számára, és kész együttműködni a korábban démonizált Egyesült Államokkal.

Látogatása után Szíria csatlakozott is a globális ISIS-ellenes koalícióhoz, Trump pedig meghosszabbította a korlátozott felmentést az Aszad-rezsim bűntettei miatt bevezetett, úgynevezett Caesar-szankciók alól.

A Caesar-szankciók az Egyesült Államok által 2020-ban bevezetett, kifejezetten a szíriai rezsimet és annak támogatóit sújtó gazdasági és pénzügyi büntetőintézkedések, amelyek célja Bashar el-Aszad rendszerének elszigetelése volt az általa végrehajtott emberi jogi visszaélések miatt.

A törvény külföldi üzleti partnereket is büntethet, ha azok a damaszkuszi rezsimmel működnek együtt, különösen az építőipar, energia- és katonai szektor területén.

Trump később nyíltan dicsérte vendégét:

Kemény helyről jön, kemény fickó. Bírom őt.”

A találkozó azt üzente, hogy Trump továbbra is kész olyan vezetőkkel együttműködni, akiket az USA korábban ellenségként kezelt, ha az a jelenlegi amerikai érdekeket szolgálja. Szíriát pedig potenciális partnernek tekinti a jelenlegi adminisztráció a Közel-Kelet stabilizálásában.

***

Fotó: X

