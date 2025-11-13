Parfümfelhő és kedélyes csevegés: így fogadta Trump Szíria volt dzsihadista elnökét

Donald Trump szíriai vendége, Ahmad al-Sharaa – a korábbi dzsihadista parancsnokból lett államfő – november 10-én a Fehér Házban járt, ahol a Telegraph szerint egy rendkívül szokatlan, meghökkentő jelenet kísérte a találkozót.

A Trump Fragrance parfümcsalád egyik reklámja

Forrás: X

A látogatás amúgy is nagy diplomáciai érzékenységet igényelt, hiszen az Egyesült Államok csak napokkal az esemény előtt törölte Sharát a „különösen veszélyes globális terroristák” listájáról.