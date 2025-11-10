Ft
11. 10.
hétfő
Terrorista volt, Trump oldalán láthatjuk viszont a Fehér Házban – mi folyik itt?

2025. november 10. 11:11

Egy évvel ezelőtt még a sivatagban toborozta embereit az Aszad-rezsim ellen, most pedig Washingtonba érkezik. A szír elnök, Ahmed al-Sharaa hétfőn találkozik Trumppal, hogy a szankciók feloldásáról tárgyaljon. Ez az első hivatalos szíriai látogatás 1946 óta.

2025. november 10. 11:11
null

A világpolitika egyik legkülönösebb pillanata játszódik le Washingtonban: Ahmed al-Sharaa, a korábbi militáns vezér, aki évekkel ezelőtt még fegyveres lázadókat irányított az Aszad-rezsim ellen, most a Fehér Ház díszvendége. Donald Trump hétfőn fogadja őt hivatalos tárgyalásra – ez lesz az első alkalom, hogy szíriai államfő az Egyesült Államok elnökével találkozik az ország 1946-os függetlensége óta.

Trump és Ahmed al-Sharaa Washingtonban tárgyalnak a szíriai szankciók eltörléséről – a volt terroristavezér most államfőként lép a Fehér Házba.
Trump és Ahmed al-Sharaa Washingtonban tárgyalnak a szíriai szankciók eltörléséről – a volt terroristavezér most államfőként lép a Fehér Házba.
Forrás: ANGELA WEISS / AFP

A The Guardian beszámolója szerint al-Sharaa a szíriai háborúban az iszlamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) szervezet élén harcolt, amelyet korábban az al-Kaidához kötöttek. A férfi fejére egykor tízmillió dolláros vérdíjat tűzött ki az amerikai kormány. Mégis, alig egy évvel azután, hogy erői megdöntötték Bassár el-Aszad több mint fél évszázados uralmát, Trump elnök most Washingtonban tárgyal vele a szankciók feloldásáról.

Trump új szövetségest keres Szíriában

A meglepő diplomáciai fordulat nem előzmény nélküli. A két vezető először tavaly májusban találkozott Rijádban, a Perzsa-öböl menti együttműködési tanács csúcstalálkozóján. Akkor Trump a sajtónak úgy beszélt Sharaa-ról, mint egy fiatal, kemény emberről. 

Nagyon kemény múlt. Harcos.

E szavak után az Egyesült Államok részben már enyhített a Szíriával szembeni szankciókon, ám a „Caesar Act” – az emberi jogsértések miatt bevezetett 2019-es büntetőintézkedés – továbbra is érvényben van.

A mostani látogatás célja éppen ennek a jogszabálynak a teljes eltörlése. Al-Sharaa médiatanácsadója, Ahmad Zeidan az Al Arabiya csatornának azt mondta, hogy a legfontosabb cél a Caesar Act visszavonása, amely szerinte már okafogyott. A törvény kifejezetten az Aszad-rezsim háborús bűneire reagált, ám a mostani damaszkuszi vezetés szerint az új korszakban csak akadályozza Szíria újjáépítését. A Trump-adminisztráció az utóbbi hónapokban fokozatosan közelít Damaszkuszhoz. 

  • Az amerikai külügyminisztérium pénteken törölte al-Sharaa nevét a terrorista listáról, 
  • az ENSZ Biztonsági Tanácsa pedig amerikai nyomásra feloldotta a nemzetközi szankciókat. 

Washington ezt azzal indokolta, hogy Szíria jelentős előrelépést mutatott az amerikai követelések teljesítésében – például az eltűnt amerikaiak felkutatásában és a vegyi fegyverek felszámolásában. Al-Sharaa a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen is beszédet mondott, ahol már mint „mérsékelt reformer” igyekezett bemutatni magát. 

Nagy küldetésünk az ország újjáépítése

– mondta akkor. – 

Szíria dolgozni akar, ez a génjeiben van.”

A Világbank becslése szerint az újjáépítés konzervatív becsléssel is 216 milliárd dollárba kerülhet, ami jól mutatja, mekkora a tétje a mostani washingtoni látogatásnak. A háttérben azonban sokan emlékeztetnek al-Sharaa múltjára: a férfi éveken át a nyugati világ által terroristaként kezelt szervezet élén állt, és az Aszad-kormány elleni háború egyik legkeményebb haduraként vált ismertté. 

Most mégis az amerikai elnök fogadja, aki már többször jelezte, hogy nyitott a békére és új korszakot akar a Közel-Keleten.

Trump hivatalosan azt hangoztatja, hogy a Szíriával való együttműködés előmozdíthatja a regionális biztonságot és stabilitást. Ám az izraeli kormány élesen ellenzi a szankciók teljes feloldását, mondván, azzal Washington elveszítené legfőbb nyomásgyakorló eszközét Damaszkusszal szemben.

Izrael és Szíria továbbra is háborús állapotban van, a Golán-fennsík megszállása pedig folyamatos feszültségforrás.

Nyitókép: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Összesen 8 komment

NokiNokedli
•••
2025. november 10. 13:13 Szerkesztve
A Nyugati erkölcsről ez mindent elmond. Terroristákkal, és népirtókkal kokettálnak, sőt támogatják őket.
Válasz erre
0
0
nagylajos
2025. november 10. 11:58
A terroristákkal való kokettálás minden napos a háborús agresszor USA-ban. (Vezetéstől függetlenül) Többször is ölelkezett Trump a ma élő legnagyobb terroristával: Netanjahuval - ez epokolfajzat háborús bűnős, tömegmészáros is egyben. Aztán ők képezték ki Oszamát is - mondjuk az ellenük is fordult. De az ISIS létrehozásában is vastagon benne voltak - izraellel együtt. Nos, ma ezek a terrorista államok....
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. november 10. 11:53
Annak idején ifjabb Bush a birtokán fogadta a tálibokat, Rumsfeld pedig Bagdadban ölelgette Szaddamot. Nincs itt semmi látnivaló.
Válasz erre
0
0
patikus-3
2025. november 10. 11:16
A terrorista nagyobb sikert fog learatni Washingtonban, mint amiről Orbán Viktor valaha is álmodott.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!