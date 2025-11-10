Terrorista volt, Trump oldalán láthatjuk viszont a Fehér Házban – mi folyik itt?

A világpolitika egyik legkülönösebb pillanata játszódik le Washingtonban: Ahmed al-Sharaa, a korábbi militáns vezér, aki évekkel ezelőtt még fegyveres lázadókat irányított az Aszad-rezsim ellen, most a Fehér Ház díszvendége. Donald Trump hétfőn fogadja őt hivatalos tárgyalásra – ez lesz az első alkalom, hogy szíriai államfő az Egyesült Államok elnökével találkozik az ország 1946-os függetlensége óta.

Forrás: ANGELA WEISS / AFP

A The Guardian beszámolója szerint al-Sharaa a szíriai háborúban az iszlamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) szervezet élén harcolt, amelyet korábban az al-Kaidához kötöttek. A férfi fejére egykor tízmillió dolláros vérdíjat tűzött ki az amerikai kormány. Mégis, alig egy évvel azután, hogy erői megdöntötték Bassár el-Aszad több mint fél évszázados uralmát, Trump elnök most Washingtonban tárgyal vele a szankciók feloldásáról.

Trump új szövetségest keres Szíriában

A meglepő diplomáciai fordulat nem előzmény nélküli. A két vezető először tavaly májusban találkozott Rijádban, a Perzsa-öböl menti együttműködési tanács csúcstalálkozóján. Akkor Trump a sajtónak úgy beszélt Sharaa-ról, mint egy fiatal, kemény emberről.