10. 30.
csütörtök
menekülthullám New York Times Aszad Izrael Szíria

Hiába ért véget a polgárháború, még mindig hatalmas tömegek menekülnek Szíriából

2025. október 30. 18:50

Az Aszad-rendszer megbuktatása nem hozta el a kívánt békét és nyugalmat Szíriába. Az elmúlt egy évben közel félmillióan menekültek el az országból.

2025. október 30. 18:50
null

Amikor tavaly Asszad elmozdításával véget ért a tizennégy évig tartó polgárháború, sok szíriai fellélegzett, hogy visszatérhet elhagyott otthonába. A háború miatt az ország lakosságának több mint fele menekülni kényszerült, és most úgy tűnik, a jelenlegi átmeneti, bizonytalan helyzet újabb menekülthullámokat idézett elő – vezeti fel csütörtöki elemzését a New York Times, amely azt próbálja feltérképezni, mi állhat annak a hátterében, hogy az elmúlt egy évben ismét tömeges migráció vette kezdetét az országban.

menekül
Az elmúlt egy évben is több százezren menekültek el Szíriából
Forrás: Aris MESSINIS / AFP

Több oka is van annak, hogy továbbra is nő a menekültek száma

Az ENSZ adatai szerint 2024 decembere és 2025 júliusa között több mint 430 ezren menekültek el szíriai otthonukból, vagy külföldre, vagy az ország más, biztonságosabb területeire. A menekülések hátterében bosszúhadjáratok, vallási-etnikai alapú konfliktusok és régi földtulajdoni viták állnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ország háború előtti 23 milliós lakosságából több mint 12 millió ember volt már korábban menekült vagy belső menekült, és bár 2,8 millióan visszatértek az Aszad-rendszer bukása után, az új hullám ismét ezreket kényszerít távozásra. A lap birtokában lévő információk szerint 

a déli Swida tartományban tört ki 2025 nyarán az egyik legvéresebb konfliktus, két szomszédos kisebbség, a drúzok és a beduinok között.

 A Szíriai Emberi Jogi Hálózat szerint a sweidai erőszakban több mint 1300 ember vesztette életét, közülük mintegy 400 civil, főleg drúzok. Független megfigyelők szerint a kormányerők is követtek el kivégzéseket drúz civilek ellen, ami tovább mélyítette a felekezeti szakadékot a saját vallással rendelkező drúzok és a többségében szunnita muszlim beduinok között.

Mivel a polgárháború után sokan visszatértek elhagyott otthonaikba, régi földtulajdoni viták jöttek újra elő, és több tízezer embert űztek el olyan területekről, ahol a lakók próbálták visszaszerezni régi ingatlanaikat – számolt be az ENSZ.

Végül a cikk további konfliktusforrásként említi Izrael katonai jelenlétét az ország délnyugati részén. Az izraeli erők 2024 decemberében szállták meg a szíriai falvakat, majd folyamatosan terjeszkedtek. Izrael „biztonsági műveletnek” nevezte a beavatkozást, és azt állította, hogy csak ideiglenes megszállásról van szó.

Nyitókép: BESHARA / AFP

johannluipigus
2025. október 30. 20:24
Na jó, ki nem menne Györzsmaniba havi 3 ezer euróért? Még a legbutább sivatagi tevehajcsár is tud számolni.
Vata Aripeit
2025. október 30. 19:42
Szvsz ezek előbb utóbb gázai diákok lesznek..vagy a gyermekeik.
kbexxx
2025. október 30. 18:58
Németbe szeretik a sziriaiakat mennek is oda Rendesen hol ott már biztonságossá kiáltották ki Szervezni kezdték a vissza telepítést erre tessék!
