Szíria ketyegő bomba: „Ha a kurdok kiválnának, az rémálom lenne Törökországnak” – szakértő a Mandinernek!

Bassár el-Asszad bukása után Szíria egy instabil átmeneti időszakban navigál, ahol a hatalom koncentrálódik, a nemzetközi kapcsolatok kulcsfontosságúak, és a társadalmi sokszínűség kihívást jelent. A legutóbbi parlamenti választások apropóján Tárik Meszár Közel-Kelet kutatóval beszélgettünk az ország aktuális helyzetéről, a kurd kérdésről, az orosz kapcsolatokról és a gazdasági kilátásokról.

A szíriai hatóságok új biztonsági erőinek tagja őrködik egy szavazóhelyiség előtt, ahol a szíriai helyi bizottságok tagjai leadták szavazataikat az ország ideiglenes parlamentjének kiválasztására irányuló választási folyamat során, Damaszkuszban, 2025. október 5-én. Forrás: LOUAI BESHARA / AFP

A választások Asszad bukása utáni első jelentős politikai eseményként szolgáltak, ám nem pártok, hanem egyéni parlamenti tagok megválasztásáról szóltak. „Főképpen szunnita férfiakat választottak meg, ami nem tükrözi a társadalmi sokszínűséget” – magyarázta Meszár. A nők aránya csupán 14 százalék, míg a vallási kisebbségek közül csak két keresztény szerzett mandátumot. A folyamat nem volt nyílt:

egy 6000 fős választói testület döntött a jóváhagyott jelöltek közül, és a parlament egyharmadát az elnök, Ahmed al-Shara választja ki.

„Sokan sérelmezik, hogy ez nem túl demokratikus” – tette hozzá a szakértő. Ráadásul 21 mandátum üres maradt, mivel bizonyos kurd és drúz területeken, főleg keleten és délen, a kormány nem tudta ellenőrizni a folyamatot, így ott elhalasztották a voksolást. Meszár hangsúlyozta, hogy ez átmeneti időszak, amely előkészíti a későbbi, átfogóbb választásokat. A hatalom jelenleg al-Shara kezében összpontosul, aki ügyesen lavíroz a nyugati hatalmak és az iszlamista támogatói között. Ugyanakkor most nem a demokráciát kell félteni elsősorban, hanem azt, mennyire tudja egyben tartani az országot.