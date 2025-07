Durva drúz–beduin leszámolás zajlik Szíriában – de mit keres már megint ott Izrael?

A 2025. júliusi harcok látszólag egy drúz és egy beduin milícia közötti helyi konfliktussal kezdődtek. Azonban hamar kiderült, hogy a Sziriai Átmeneti Kormány által támogatott beduin fegyveresek jelentős haderőt koncentráltak Szúvajda környékére, és összehangolt támadásokat indítottak drúz állások ellen. Ezekre válaszul a helyi drúz milíciák mozgósították teljes védelmi kapacitásukat, de a helyzet végül elérte a szíriai rezsim ingerküzöbét is.

Ahmed al-Sharaa ideiglenes elnök kormányerőket vezényelt Szúvajdába, hivatalosan a rend helyreállítására. Ez azonban a drúzok szerint megszállást jelentett, és a fegyveres konfliktus háborús jelleget öltött.

A harcokban több száz ember vesztette életét, és több mint 100 ezren kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat. A humanitárius válság mellett a geopolitikai feszültség is fokozódott, hiszen Izrael nem maradt tétlen. A zsidó államban jelentős drúz közösség él, akik polgári jogokkal bírnak, sőt sokan szolgálnak az izraeli haderőkben is. A belpolitikai nyomás, valamint a határhoz közeli konfliktus kockázata arra késztette Netanjahu kormányát, hogy katonai erőt vessen be.

Az izraeli légierő 2025. július 16-17-én nagyszabású bombázást hajtott végre Damaszkuszban, célba véve a Védelmi Minisztérium épületét, katonai parancsnokságokat és logisztikai pontokat.

A hivatalos izraeli narratíva szerint a drúz testvérközösség védelméről volt szó, ugyanakkor a valódi motiváció valószínűleg sokkal komplexebb: egyfelől a közvetlen biztonsági fenyegetések elhárítása, másfelől egyfajta üzenet küldése mind Szíriának, mind Iránnak: Izrael nem fogad el semmilyen fegyveres jelenlétet a határ menti zónákban.

Kolumbán Kitti / Index

A nemzetközi reakciók nem késett: az Egyesült Államok hivatalosan nem támogatta az izraeli lépést, habár megértését fejezte ki a drúz közösség helyzetével kapcsolatban. Jordánia és Törökország kulcsszerepet játszott a fegyverszünet kialkudásában, amely végül július 19-20-ra ideiglenesen helyreállított valamiféle nyugalmat a térségben. A tűzszünet része volt a beduin fegyveresek kivonása, a drúz milíciák visszavonása meghatározott zónákba, valamint a humanitárius segélyszállítások biztosítása.