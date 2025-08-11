Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
turisták Budapest Sziget fesztivál

Szédítő számok érkeztek: elképesztő összegeket költenek a külföldi fesztiválozók Budapesten

2025. augusztus 11. 18:10

A Sziget Fesztivállal a főváros is nagyon jól jár.

2025. augusztus 11. 18:10
null

A Sziget Fesztivál évről évre a főváros egyik legnagyobb gazdasági hajtóereje a nyári hónapokban, és a 2025-ös szezon minden eddiginél erősebb forgalmat ígér. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint tavaly a fesztivál hetében a budapesti szállásbevételek 37 százalékkal haladták meg az előző hét eredményeit, 

ami közel 7,9 milliárd forintos forgalmat jelentett.

A rendezvény idején szinte minden szálláshely megtelt, miközben az V., VI. és VII. kerület vendéglátóhelyei és szórakozóegységei a hét minden napján maximális kapacitással üzemeltek – olvasható a vg.hu elemzésében. 

Ezt is ajánljuk a témában

A külföldi látogatók költései nem korlátozódtak a fesztivál területére. A lap által megkérdezett turisták beszámolói szerint a Szigeten átlagosan 

napi 70 eurót (mintegy 27 600 forint) adtak ki ételre, italra, ajándéktárgyakra és különféle szolgáltatásokra.

Ez egy hatnapos rendezvény esetében fejenként 118–236 ezer forintos összköltséget jelentett. Az árak a fesztiválon magasak: 

egy korsó sör 1750 forint, egy rövidital 2000, egy koktél pedig jellemzően 3400 forint vagy ennél is több,

a zenekarok rajongói pólóinak ára pedig 18 ezer forint körül mozog.

A fesztiválozók nagy része a város felfedezésére is időt szakított, és a belvárosban legalább akkora összegeket költött, mint a Szigeten. A legnépszerűbb célpontok között szerepelt 

  • a Parlament, 
  • a Városliget, 
  • a Széchenyi fürdő, 
  • és a Terror Háza Múzeum. 

Egy fiatal brit pár például egyetlen nap alatt közel 80 ezer forintot költött: 30 ezer forintot fizettek két belépőért a Széchenyi fürdőbe, további 10 ezret a Terror Házában, majd az Andrássy úton egy skybarban 37 ezer forintot hagytak vacsorára és koktélokra.

A Sziget gazdasági hatása így jóval túlmutat a belépőjegyek árán.

A szállásadók, vendéglátósok, kiskereskedők, közlekedési vállalatok és a turisztikai látványosságok egyaránt részesednek a fesztiválhoz köthető többletbevételből. A turisták nemcsak fesztiválhoz kötődő ajándéktárgyakat, ruházati cikkeket vásárolnak, hanem helyi borokat, pálinkákat és kézműves termékeket is. Mindez biztosítja, hogy a Sziget a következő években is Budapest egyik legmeghatározóbb nyári gazdasági motorja maradjon.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szopomfidesznagyfaszat
2025. augusztus 11. 18:36
SZOPOMFIDESZNAGYFASZAT2026GLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGLAG
Válasz erre
0
0
szopomfidesznagyfaszat
2025. augusztus 11. 18:36
SZOPOMFIDESZNAGYFASZAT2026GLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGLAG
Válasz erre
0
0
szopomfidesznagyfaszat
2025. augusztus 11. 18:36
SZOPOMFIDESZNAGYFASZAT2026GLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGLAG
Válasz erre
0
0
szopomfidesznagyfaszat
2025. augusztus 11. 18:36
SZOPOMFIDESZNAGYFASZAT2026GLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGGLAGLAGLAGLAGLAGLAGLAG
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!