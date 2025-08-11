Szédítő számok érkeztek: elképesztő összegeket költenek a külföldi fesztiválozók Budapesten

Eljött a nagy nap a Sziget Fesztiválon – a külföldieknek leesett az álluk, hogy mit művelnek a magyarok
Nem hitték volna a Magyarországgal kapcsolatos híreket olvasva, hogy lehet szidni a Fideszt.
A Sziget Fesztivállal a főváros is nagyon jól jár.
A Sziget Fesztivál évről évre a főváros egyik legnagyobb gazdasági hajtóereje a nyári hónapokban, és a 2025-ös szezon minden eddiginél erősebb forgalmat ígér. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint tavaly a fesztivál hetében a budapesti szállásbevételek 37 százalékkal haladták meg az előző hét eredményeit,
ami közel 7,9 milliárd forintos forgalmat jelentett.
A rendezvény idején szinte minden szálláshely megtelt, miközben az V., VI. és VII. kerület vendéglátóhelyei és szórakozóegységei a hét minden napján maximális kapacitással üzemeltek – olvasható a vg.hu elemzésében.
A külföldi látogatók költései nem korlátozódtak a fesztivál területére. A lap által megkérdezett turisták beszámolói szerint a Szigeten átlagosan
napi 70 eurót (mintegy 27 600 forint) adtak ki ételre, italra, ajándéktárgyakra és különféle szolgáltatásokra.
Ez egy hatnapos rendezvény esetében fejenként 118–236 ezer forintos összköltséget jelentett. Az árak a fesztiválon magasak:
egy korsó sör 1750 forint, egy rövidital 2000, egy koktél pedig jellemzően 3400 forint vagy ennél is több,
a zenekarok rajongói pólóinak ára pedig 18 ezer forint körül mozog.
A fesztiválozók nagy része a város felfedezésére is időt szakított, és a belvárosban legalább akkora összegeket költött, mint a Szigeten. A legnépszerűbb célpontok között szerepelt
Egy fiatal brit pár például egyetlen nap alatt közel 80 ezer forintot költött: 30 ezer forintot fizettek két belépőért a Széchenyi fürdőbe, további 10 ezret a Terror Házában, majd az Andrássy úton egy skybarban 37 ezer forintot hagytak vacsorára és koktélokra.
A Sziget gazdasági hatása így jóval túlmutat a belépőjegyek árán.
A szállásadók, vendéglátósok, kiskereskedők, közlekedési vállalatok és a turisztikai látványosságok egyaránt részesednek a fesztiválhoz köthető többletbevételből. A turisták nemcsak fesztiválhoz kötődő ajándéktárgyakat, ruházati cikkeket vásárolnak, hanem helyi borokat, pálinkákat és kézműves termékeket is. Mindez biztosítja, hogy a Sziget a következő években is Budapest egyik legmeghatározóbb nyári gazdasági motorja maradjon.
Az első napon készült riportunk alapján Magyarország egyáltalán nem veszített népszerűségéből.
