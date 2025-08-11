Szédítő számok érkeztek: elképesztő összegeket költenek a külföldi fesztiválozók Budapesten

A külföldi látogatók költései nem korlátozódtak a fesztivál területére. A lap által megkérdezett turisták beszámolói szerint a Szigeten átlagosan

napi 70 eurót (mintegy 27 600 forint) adtak ki ételre, italra, ajándéktárgyakra és különféle szolgáltatásokra.

Ez egy hatnapos rendezvény esetében fejenként 118–236 ezer forintos összköltséget jelentett. Az árak a fesztiválon magasak:

egy korsó sör 1750 forint, egy rövidital 2000, egy koktél pedig jellemzően 3400 forint vagy ennél is több,

a zenekarok rajongói pólóinak ára pedig 18 ezer forint körül mozog.

A fesztiválozók nagy része a város felfedezésére is időt szakított, és a belvárosban legalább akkora összegeket költött, mint a Szigeten. A legnépszerűbb célpontok között szerepelt

a Parlament,

a Városliget,

a Széchenyi fürdő,

és a Terror Háza Múzeum.

Egy fiatal brit pár például egyetlen nap alatt közel 80 ezer forintot költött: 30 ezer forintot fizettek két belépőért a Széchenyi fürdőbe, további 10 ezret a Terror Házában, majd az Andrássy úton egy skybarban 37 ezer forintot hagytak vacsorára és koktélokra.

A Sziget gazdasági hatása így jóval túlmutat a belépőjegyek árán.

A szállásadók, vendéglátósok, kiskereskedők, közlekedési vállalatok és a turisztikai látványosságok egyaránt részesednek a fesztiválhoz köthető többletbevételből. A turisták nemcsak fesztiválhoz kötődő ajándéktárgyakat, ruházati cikkeket vásárolnak, hanem helyi borokat, pálinkákat és kézműves termékeket is. Mindez biztosítja, hogy a Sziget a következő években is Budapest egyik legmeghatározóbb nyári gazdasági motorja maradjon.